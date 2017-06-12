مع توالي الأنباء بدخول العشرات من معتقلي الرأي في السجون في أبوظبي وخاصة سجن الرزين سيء السمعة إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد أن شارف معظمهم على سجنهم نحو 5 سنوات وسط ظروف اعتقال تواجه انتقادات دولية متصاعدة، وبلاغات تعذيب متواترة بحسب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، ودون أي بارقة أمل في وضع حد لمعاناتهم الإنسانية- منذ بدء هذه التقارير، سارع ناشطون إماراتيون وخليجيون للتضامن مع معتقلي الرأي، مسلطين الضوء على هذه القضية الوطنية والإنسانية المتواصلة منذ عام 2012.

ويصنف سجن “الرزين”، أول أسوأ معتقل في دولة الإمارات، حيث يواجه المئات من المعتقلين السياسيين الإماراتيين أحكاما مشددة عقابا على مطالبتهم بالإصلاح، «إذ يعتاد هؤلاء على اقتحام الحراس للزنازين وضربهم ومصادرة مقتنياتهم، وإغلاق نوافذ كافة الزنازين بالطوب لمنع دخول أشعة الشمس، ويحرمون من النوم، ويجوعون، ويمنعون من الزيارة”.

وتضامنا مع المعتقلين أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #اضراب_في_سجون_أبوظبي”، كشفوا من خلاله ما يتعرض له المعتقلين من سوء معاملة وتعذيب وانتهاك جسدي ونفسي على أيدي جهاز أمن الدولة الإماراتي.

وقال الناشط الإماراتي إبراهيم آل حرم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” كاشفا ما يتعرض له المعتقلين:” عاجل حياة المعتقل #عمران_الرضوان_في_خطر لازال مضرب عن الطعام بسبب الانتهاكات ويعاني من صداع مستمر ، وضعف في التركيز #اضراب_في_سجون_أبو ظبي”.

عاجل

حياة المعتقل #عمران_الرضوان_في_خطر لازال مضرب عن الطعام بسبب الانتهاكات ويعاني من صداع مستمر ، وضعف في التركيز #اضراب_في_سجون_أبوظبي — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) June 12, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: ” #عمران_الرضوان_في_خطر فقد عمران جزء من وزنه، وعدم اتزان في المشي، و هو مصر ان لا يأكل شيء، بسبب انتهاك التعرية الذي قام به السجانون”.

#عمران_الرضوان_في_خطر

فقد عمران جزء من وزنه، وعدم اتزان في المشي، و هو مصر ان لا يأكل شيء، بسبب انتهاك التعرية الذي قام به السجانون. — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) June 12, 2017

وتابع: ” حياة #عمران_الرضوان_في_خطر ففي سجن الرزين تمارس كافة الانتهاكات المهينة ضد أصحاب الرأي. اللهم انتقم من الظالم وأعوانه #اضراب_في_سجون_أبوظبي”.

حياة #عمران_الرضوان_في_خطر

ففي سجن الرزين تمارس كافة الانتهاكات المهينة ضد أصحاب الرأي.

اللهم انتقم من الظالم وأعوانه#اضراب_في_سجون_أبوظبي — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) June 12, 2017

وشارك الآلاف من المغردين عبر الهاشتاج معبرين عن تعاطفهم مع المعتقلين ومنددين بالممارسات القمعية بحقهم معبرين عن أسفهم للحال التي وصلت له الإمارات في ظل حكم أبناء زايد.

#اضراب_في_سجون_أبوظبي يبقى الحال كما هو عليه في الامارات دولة تحمل المتناقضات الانفتاح لتكون وجهة سياحية للغرب والسجون لابنائهم pic.twitter.com/GHwIGGw3P9 — Khalifa (@KHALIFAQATARI) June 12, 2017

#اضراب_في_سجون_أبوظبي كان الله في عونهم ، لا قضيه ولا محامي ولا محاكمه عادله . — تيتو بن مارتن (@teto__88) June 12, 2017

كم من سجين اصلاحي رمي بسجونهم بحجة انهم اخوان كذب وتدليس كان الله معهم وهدا الله الإمارة البوليسية #اضراب_في_سجون_أبوظبي — H ALHAJRI (@qatar134) June 12, 2017

#اضراب_في_سجون_أبوظبي اللهم سلط على الظالم محمد زايد من لا يخافك و أرنا فيه عجائب قدرتك. — د.عبدالله (@binzora) June 12, 2017

#اضراب_في_سجون_أبوظبي

Mbz يقيس إنجازاته بعدد الارواح التي يزهقها في العالم الاسلامي. واذاقة بعض شعبه قليل من الجحيم لا يضر pic.twitter.com/Rxy1GKI9wz — فرانك بن أندروود (@underwood_gulf) June 12, 2017

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