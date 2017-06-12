(وطن – خاص) فجر المغرد السعودي الشهير معلومة خطيرة حول الطريقة التي يدير بها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معركته مع حليفه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ضد قطر عبر استخدام الدين في السياسة.

ونشر مجتهد كما تابعته “وطن” عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “انه علم من مصادره التي لم يذكرها “أن عددا من آل الشيخ (بينهم عضو مجلس شورى) ممن رفضوا التوقيع على البيان ضد آل ثاني سجنوا في “استراحة” لإجبارهم على التوقيع”.

علمت مصادر مجتهد أن عددا من آل الشيخ ( بينهم عضو مجلس شورى ) ممن رفضوا التوقيع على البيان ضد آل ثاني سجنوا في "استراحة" لإجبارهم على التوقيع — مجتهد (@mujtahidd) June 12, 2017

وأكد المغرد الشهير الذي غالباً ما تصدق توقعاته أو ما ينشره من أسرار ما يجري في قصور الحكم بالمملكة السعودية ان ابن سلمان وبعد أن يئس من انتزاع توقيع منهم أطلق سراحهم بعد الوصول لحل وسط بالتوقيع على تعهد بعدم الكتابة في وسائل التواصل ولا يصرحوا بآرائهم

ولم يستبعد “مجتهد” بعد نشر هذا الخبر أن يتعرض عضو مجلس الشورى المقصود للضغط لتكذيب خبر مجتهد، أو تنسب له وسائل الإعلام ما لم يقل ثم يُمنع من التكذيب.

وكانت أسرة آل الشيخ بياناً توضيحياً وقع عليه مجموعة من أبنائها في السعودية، أوضحت فيه أن دعوة انتماء أمير قطر لذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب هي دعوة باطلة ومختلقة.

كما أكدت الأسرة في بيانها أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبة من بني تميم. له 4 أولاد أنجبوا فقط، ومنهم امتدت أسرة آل الشيخ، وهم حسين بن محمد بن عبدالوهاب، وتسمى ذريته (آل حسين)، وحسن بن محمد بن عبدالوهاب، وتسمى ذريته (آل حسن)، وعلي بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل علي)، وعبدالله بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل عبدالله).

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