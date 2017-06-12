شن الإعلامي والكاتب القطري محمد المرزوقي هجوما حادا على دول المقاطعة العربية لقطر، بشكل عام ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، ، وذلك لتبريره بأن ما فعلته الدول الخليجية مع هو مقاطعة وليس حصار، مؤكدا “المرزوقي” على أنهم لو استطاعوا خنق ما ترددوا قائلا: “خبتم وخاب مسعاكم”.

 

وقال “المرزوقي” في تدوينات له حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجها حديثه لـ”قرقاش”:” لو ملكتم إغلاق الموانىء والاجواء وخنق الشعب لما ترددتم ، تلك امانيكم ، وقد خابت وخاب مسعاكم وسجل التاريخ القطري ١٠ من ”.

 

واضاف في تغريدة اخرى:” سجل في١٠ من رمضان غدر ثلاث دول وحاصرته وأغلقت أجوائها ومنعت حتى الرضيع الإماراتي من أمه والأبناء من دفن والدهم السعودي وحرم القطري من العمرة”.

 

وتابع قائلا: ” سنضع غدر ١٠ من رمضان والحصار في المنهج القطري بأسماء الدول وقيادات القرار فيها ، ليس لإذكاء الكره لدى وإنما لتتعرف على خزي افعالكم”.

 

واستطرد قائلا: ” ستضمن منهج ١٠ من رمضان الائحة السوداء بسواد الأسماء التي شاركت في الغدر وشاركت في تأليب الدول الاخرى بأكاذيب وافتراءات وفجوركم في الخصومة”.

 

واختتم تدويناته بالقول: ” وسيتضمن منهج ١٠ من رمضان لائحة الشرف لمن وقفوا مع الحق من شخصيات ومؤسسات ودوّل شقيقة وصديقة وسنذكر الأجيال بجميل وقفتهم معنا في مواجهة الغدر”.

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