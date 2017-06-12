شن الإعلامي والكاتب القطري محمد المرزوقي هجوما حادا على دول المقاطعة العربية لقطر، بشكل عام ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، وذلك لتبريره بأن ما فعلته الدول الخليجية مع قطر هو مقاطعة وليس حصار، مؤكدا “المرزوقي” على أنهم لو استطاعوا خنق الشعب القطري ما ترددوا قائلا: “خبتم وخاب مسعاكم”.

وقال “المرزوقي” في تدوينات له حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجها حديثه لـ”قرقاش”:” لو ملكتم إغلاق الموانىء والاجواء وخنق الشعب لما ترددتم ، تلك امانيكم ، وقد خابت وخاب مسعاكم وسجل التاريخ القطري ١٠ من رمضان”.

لو ملكتم إغلاق الموانىء والاجواء وخنق الشعب لما ترددتم ، تلك امانيكم ، وقد خابت وخاب مسعاكم

وسجل التاريخ القطري ١٠ من رمضان https://t.co/oS8GvI1KL6 — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) June 11, 2017

واضاف في تغريدة اخرى:” سجل في١٠ من رمضان غدر ثلاث دول وحاصرته وأغلقت أجوائها ومنعت حتى الرضيع الإماراتي من أمه والأبناء من دفن والدهم السعودي وحرم القطري من العمرة”.

سجل في١٠ من رمضان غدر ثلاث دول وحاصرته وأغلقت أجوائها ومنعت حتى الرضيع الإماراتي من أمه والأبناء من دفن والدهم السعودي وحرم القطري من العمرة — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) June 11, 2017

وتابع قائلا: ” سنضع غدر ١٠ من رمضان والحصار في المنهج القطري بأسماء الدول وقيادات القرار فيها ، ليس لإذكاء الكره لدى الأجيال وإنما لتتعرف على خزي افعالكم”.

سنضع غدر ١٠ من رمضان والحصار في المنهج القطري بأسماء الدول وقيادات القرار فيها ، ليس لإذكاء الكره لدى الأجيال وإنما لتتعرف على خزي افعالكم — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) June 11, 2017

واستطرد قائلا: ” ستضمن منهج ١٠ من رمضان الائحة السوداء بسواد الأسماء التي شاركت في الغدر وشاركت في تأليب الدول الاخرى بأكاذيب وافتراءات وفجوركم في الخصومة”.

ستضمن منهج ١٠ من رمضان الائحة السوداء بسواد الأسماء التي شاركت في الغدر وشاركت في تأليب الدول الاخرى بأكاذيب وافتراءات وفجوركم في الخصومة — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) June 11, 2017

واختتم تدويناته بالقول: ” وسيتضمن منهج ١٠ من رمضان لائحة الشرف لمن وقفوا مع الحق من شخصيات ومؤسسات ودوّل شقيقة وصديقة وسنذكر الأجيال بجميل وقفتهم معنا في مواجهة الغدر”.

وسيتضمن منهج ١٠ من رمضان لائحة الشرف لمن وقفوا مع الحق من شخصيات ومؤسسات ودوّل شقيقة وصديقة

وسنذكر الأجيال بجميل وقفتهم معنا في مواجهة الغدر — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) June 11, 2017

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