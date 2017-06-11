قال الكاتب القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق، جابر الحرمي، إنّ وزيراً خليجياً حمل 80 مليون دولار، للرئيس الصومالي “محمد عبد الله فرماجو” مقابل قطع علاقاته مع قطر.

وأشار “الحرمي” إلى أنه بعد ساعتين من الإغراءات رفض الرئيس “فرماجو” العرض المغري.

80 مليون دولار حملها وزير خليجي للرئيس الصومالي مقابل قطع علاقاته مع #قطر .. بعد ساعتين من الإغراءات رفض الرئيس المحترم..#كل_الأحرار_مع_قطر — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١١ يونيو، ٢٠١٧

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الشؤون الخارجية الإريترية، عن تلقيها طلبًا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات؛ للانضمام إلى حملة قطع العلاقات مع قطر، لكنها رفضته جملة وتفصيلاً.

وذكرت مصادر مُطلعة أن الرياض وأبوظبي دفعتا أموالاً طائلة لعددٍ من الدول مقابل شراء مواقفها بقطع العلاقة مع قطر .

وكانت سبع دول قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة. في حين أعلن الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع قطر.

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