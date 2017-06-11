“وطن – خاص”- قالت وكالة رويترز للأنباء إن بعض مراكز الصرافة في قطر باتت تعاني شحا في تأمين الدولار الأميركي، وذلك بعد تراجع الريال القطري في أسواق العملات.

هذا الخبر تلقفته قناة “العربية” ونشرته على صدر موقعها ولكنها تلاعبت بها كعادتها وتطبيقا لشعار اطلقه عليها المشاهدون “العربية.. ان تكذب أكثر”

و”العربية” التي تشن حرباً قذرة ضد قطر تحاول زعزعة استقرارها السياسي والإقتصادي فيما تشهد الإمارة الخليجية تعاطفاً واسعا من الخليجيين أنفسهم وقد فرضت السعودية والإمارات أحكام بالسجن والغرامة على مواطنيها ومقيمها ان عبروا عن تعاطفهم مع القطريين.

وعودة إلى خبر “رويترز” فقد ذكرت الوكالة ان نقص الدولار في واحدة من أغنى الدول في العالم ولديها إيرادات أجنبية ضخمة لا يعني انها تعاني من شح المال، لكن يبين هذا كيف أثرت الأزمة الدبلوماسية في بعض قطاعات النظام الإقتصادي”.

وهذا الجملة سقطت مع سبق الإصرار والترصد من تقرير “العربية” التي توجه كل سهامها ضد قطر والقطريين.

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