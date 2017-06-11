في شهادة جديدة تعكس الثقة المتزايدة بسلطنة عمان، أكدت مؤسسة خدمة أبحاث التابعة للكونغرس الامريكي ان السلطنة تشكل حليفًا استراتيجيا للولايات المتحدة منذ عام 1980 وتعد شريكًا هامًا في مكافحة .

 

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني ان سلطنة عمان انتهجت في عهد السلطان قابوس بن سعيد سياسة خارجية مستقلة وتتجنب بصفة عامة التدخل العسكري في الصراعات الاقليمية وحافظت على علاقات وثيقة مع مختلف الاطراف.

 

وأضافت بقولها ان السلطان قابوس الذي تخرج من كلية سانت هيرست في بريطانيا يحظى بالاحترام من قبل اخوانه القادة في دول مجلس التعاون لدول العربية من حيث خبراته العسكرية والاستراتيجية.. مشيرة الى ان العماني يعد احد افضل تدريبا في المنطقة .

 

واكدت ان العلاقات الاستراتيجية بين السلطنة والولايات المتحدة ستتواصل ولن تتأثر مستقبلا.. مشيدة بدور في حلحلة العديد من القضايا ومن ذلك اطلاق سراح المواطنين الامريكيين الذين كانوا محتجزين في بعض الدول .
وقالت ان سلطنة عمان دعمت باستمرار الجهود الامريكية لتحقيق السلام في من خلال التأييد العلني لاتفاقات السلام التي تم التوصل إليها وللاجتماعات والمفاوضات التي تجري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

 

وأشارت الى ان تعد رابع أكبر شريك استراتيجي للسلطنة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 نحو 3 مليار دولار منها 78ر1 مليار دولار صادرات للسلطنة و1ر1 مليار دولار واردات منها.

 

يذكر ان خدمة أبحاث الكونغرس تشكل الذراع البحثية للكونغرس وتقدم تقاريرها بشكل دوري لاعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة.

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