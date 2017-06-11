في شهادة جديدة تعكس الثقة المتزايدة بسلطنة عمان، أكدت مؤسسة خدمة أبحاث الكونغرس التابعة للكونغرس الامريكي ان السلطنة تشكل حليفًا استراتيجيا للولايات المتحدة منذ عام 1980 وتعد شريكًا هامًا في مكافحة الارهاب.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني ان سلطنة عمان انتهجت في عهد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان سياسة خارجية مستقلة وتتجنب بصفة عامة التدخل العسكري في الصراعات الاقليمية وحافظت على علاقات وثيقة مع مختلف الاطراف.

وأضافت بقولها ان السلطان قابوس الذي تخرج من كلية سانت هيرست في بريطانيا يحظى بالاحترام من قبل اخوانه القادة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث خبراته العسكرية والاستراتيجية.. مشيرة الى ان الجيش السلطاني العماني يعد احد افضل الجيوش تدريبا في المنطقة .

واكدت ان العلاقات الاستراتيجية بين السلطنة والولايات المتحدة ستتواصل ولن تتأثر مستقبلا.. مشيدة بدور الدبلوماسية العمانية في حلحلة العديد من القضايا ومن ذلك اطلاق سراح المواطنين الامريكيين الذين كانوا محتجزين في بعض الدول .

وقالت ان سلطنة عمان دعمت باستمرار الجهود الامريكية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال التأييد العلني لاتفاقات السلام التي تم التوصل إليها وللاجتماعات والمفاوضات التي تجري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وأشارت الى ان الولايات المتحدة تعد رابع أكبر شريك استراتيجي للسلطنة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 نحو 3 مليار دولار منها 78ر1 مليار دولار صادرات للسلطنة و1ر1 مليار دولار واردات منها.

يذكر ان خدمة أبحاث الكونغرس تشكل الذراع البحثية للكونغرس وتقدم تقاريرها بشكل دوري لاعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة.

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