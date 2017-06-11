هاجمَ مواطنٌ كويتي المغني  المصري ، في العاصمة المصرية ، بعد أدائه أغنية مسيئةً لدولة وأميرها .وفقَ ما ذكر ناشطون على “

 

وتداول النشطاء صورةً لـ”عبد الرحيم” أظهرته وهو على سريرٍ بمستشفى يتلقى العلاج بعد الحادثة.

وذكر أحدُ النشطاء، أن الحادثة وقعت الساعة الثانيه فجراً في مقهى “الليل” على النيل.

واعتبر مغرّدون أن الأغنية التي أدّاها شعبان عبد الرحيم بحق قطر وأميرها، “اسفاف وقلة أدب”.

 

واشارت مصادر إلى أن الأمن المصري يحتجز المواطن الذي لم يُكشف النقاب عن اسمه، بينما طالب مغرّد سفارة في بالتحرك لمنع اعتقال المواطن الكويتي الذي عبّر عن رفضه للإساءة لدولة قطر وأميرها من قِبَل شعبان عبد الرحيم، قائلاً إن احتمالية ايداعه السّجن واردة.

 

وأثنى نشطءا على تصرّف المواطن الكويتي، إذا قال (3asalaswad): ” لا نشجع العنف ولكن، اخي المواطن اللي ضربت شعبان عبدالرحيم لأنه تطاول على الشيخ تميم بكلام سفيه كحكومته، نقول : سلمت يداك يابطل”.

وكتب حساب “ديوانية أهل الكويت”: ” قبلة على جبين رأس المواطن الكويتي الذي ضرب المطرب الشوارعي شعبان عبدالرحيم الذي تطاول على قطر واميرها”.

 

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