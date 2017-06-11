هاجمَ مواطنٌ كويتي المغني المصري شعبان عبد الرحيم، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد أدائه أغنية مسيئةً لدولة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني.وفقَ ما ذكر ناشطون على “تويتر”

وتداول النشطاء صورةً لـ”عبد الرحيم” أظهرته وهو على سريرٍ بمستشفى يتلقى العلاج بعد الحادثة.

وذكر أحدُ النشطاء، أن الحادثة وقعت الساعة الثانيه فجراً في مقهى “الليل” على النيل.

الهوشه تمت الساعه الثانيه فجراً في مقهى الليل على النيل والفنان شعبان عبدالرحيم اساء لقطر واميرها وضربه مواطن كويتي وفرقوهم ومافيه اصابات — سعد زيد العازمي (@nabelHosam) ١١ يونيو، ٢٠١٧

واعتبر مغرّدون أن الأغنية التي أدّاها شعبان عبد الرحيم بحق قطر وأميرها، “اسفاف وقلة أدب”.

واشارت مصادر إلى أن الأمن المصري يحتجز المواطن الذي لم يُكشف النقاب عن اسمه، بينما طالب مغرّد سفارة الكويت في مصر بالتحرك لمنع اعتقال المواطن الكويتي الذي عبّر عن رفضه للإساءة لدولة قطر وأميرها من قِبَل شعبان عبد الرحيم، قائلاً إن احتمالية ايداعه السّجن واردة.

دعواتكم ان سفارة تتحرك الولد رغم ان فعله يشرفنا لكن احتماليه سجنه وارده 😔 — مشاري السريحي (@Mshaariee) ١١ يونيو، ٢٠١٧

وأثنى نشطءا على تصرّف المواطن الكويتي، إذا قال (3asalaswad): ” لا نشجع العنف ولكن، اخي المواطن اللي ضربت شعبان عبدالرحيم لأنه تطاول على الشيخ تميم بكلام سفيه كحكومته، نقول : سلمت يداك يابطل”.

. لا نشجع العنف ولكن،، اخي المواطن اللي ضربت شعبان عبدالرحيم لأنه تطاول على الشيخ تميم بكلام سفيه كحكومته،، نقول : سلمت يداك يابطل👍🏼 . pic.twitter.com/1vY6JSNANH — 3asalaswad (@3asalaswad) ١١ يونيو، ٢٠١٧

وكتب حساب “ديوانية أهل الكويت”: ” قبلة على جبين رأس المواطن الكويتي الذي ضرب المطرب الشوارعي شعبان عبدالرحيم الذي تطاول على قطر واميرها”.

قبلة على جبين رأس المواطن الكويتي الذي ضرب المطرب الشوارعي شعبان عبدالرحيم الذي تطاول على قطر واميرها. — ديوانية أهل الكويت (@DIWaniyatAHalQ8) ١١ يونيو، ٢٠١٧

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