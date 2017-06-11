شن الكاتب الصحفي العراقي، إياد الدليمي، هجوما شديدا على مفتي المملكة العربية السعودية، عبد العزيز آل الشيخ، وذلك على إثر فتواه التي اعتبر فيها قرارات المقاطعة ضد قطر بأنها منفعة لمستقبل القطريين على حد قوله.

وقال “الدليمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “طن”:” ما شاء الله وين كانت غائبة عنا ،، فعلا إغلاق الحدود والاتهامات بالارهاب واستعداء دول العالم كلها فيها منفعة ل #قطر ينصر دينك يا مفسي”.

ما شاء الله وين كانت غائبة عنا ،، فعلا إغلاق الحدود والاتهامات بالارهاب واستعداء دول العالم كلها فيها منفعة ل #قطر ينصر دينك يا مفسي pic.twitter.com/J5qtUzYuCE — اياد الدليمي (@iyad732) June 11, 2017

وكان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قد صرح خلال لقاء تلفزيوني على السعودية الأولى أن “السعودية بلد إسلامي مستقيم، وممولة للخير أينما وجد”… “القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة وعدد من الدول ضد قطر أمور إجرائية، فيها مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم”… “هذه القرارات مبنية على الحكمة والبصيرة وفيها فائدة للجميع”.

وأضاف أن هناك حملة لتشويه صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، زاعما أن دعوته “كانت دعوة إصلاحية للتطهير من البدع والشرك، وكانت دعوة خير، ومن يحاول تشويهها ونشر المغالطات حولها فهو كاذب”.

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