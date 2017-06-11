شن الكاتب الصحفي العراقي، إياد الدليمي، هجوما شديدا على مفتي المملكة العربية ، ، وذلك على إثر فتواه التي اعتبر فيها قرارات المقاطعة ضد بأنها منفعة لمستقبل القطريين على حد قوله.

 

وقال “الدليمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “طن”:” ما شاء الله وين كانت غائبة عنا ،، فعلا إغلاق والاتهامات بالارهاب واستعداء دول كلها فيها منفعة ل #قطر ينصر دينك يا مفسي”.

 

وكان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قد صرح خلال لقاء تلفزيوني على السعودية الأولى أن “السعودية بلد إسلامي مستقيم، وممولة للخير أينما وجد”… “القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة وعدد من الدول ضد قطر أمور إجرائية، فيها مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم”… “هذه القرارات مبنية على الحكمة والبصيرة وفيها فائدة للجميع”.

 

وأضاف أن هناك حملة لتشويه صورة الشيخ ، زاعما أن دعوته “كانت دعوة إصلاحية للتطهير من البدع والشرك، وكانت دعوة خير، ومن يحاول تشويهها ونشر المغالطات حولها فهو كاذب”.

 

 

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