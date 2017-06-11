أكد الكاتب الصحفي والأكاديمي الجزائري، الدكتور عصام بن الشيخ، أن خروج سيف الإسلام القذافي من السجن سيهدىء جميع القبائل الواقعة الحدود الجزائرية.

وقال “بن الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بوقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي سيهدئ كل القبائل على الحدود الجزائرية الآن، لكن المشكلة أن ليبيا الأن ثلاث دول دولة حفتر ودولة سيف ودولة طبرق”.

إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي سيهدئ كل القبائل على الحدود الجزائرية الآن، لكن المشكلة أن ليبيا الأن ثلاث دول دولة حفتر ودولة سيف ودولة طبرق — دكتور عصام بن الشيخ (@bencheikh_issam) June 11, 2017

بات نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام، حرا طليقا بعد أن أفرجت عنه كتيبة مسلحة كانت تحتجزه، بعد قرار وزارة العدل الليبية الموالية لبرلمان “طبرق” المنتهية ولايته.

ووفقا لما أكده موقع “دويتشه فيلة” الألماني، فقد أفرجت كتيبة أبوبكر الصديق، الموالية لحفتر عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد قرار مجلس النواب المنتهية ولايته بالعفو العام عن المعتقلين سياسيا، بعد احتجاجات عام 2011 التي أفضت إلى الإطاحة بالقذافي.

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