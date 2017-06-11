أكد الكاتب الصحفي والأكاديمي الجزائري، الدكتور عصام بن الشيخ، أن خروج من السجن سيهدىء جميع القبائل الواقعة الجزائرية.

 

وقال “بن الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بوقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي سيهدئ كل القبائل على الآن، لكن المشكلة أن الأن ثلاث دول دولة حفتر ودولة سيف ودولة ”.

بات نجل الزعيم الليبي الراحل ، سيف الإسلام، حرا طليقا بعد أن أفرجت عنه كتيبة مسلحة كانت تحتجزه، بعد قرار وزارة العدل الليبية الموالية لبرلمان “طبرق” المنتهية ولايته.

 

ووفقا لما أكده موقع “دويتشه فيلة” الألماني، فقد أفرجت كتيبة أبوبكر الصديق، الموالية لحفتر عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد قرار مجلس النواب المنتهية ولايته بالعفو العام عن المعتقلين سياسيا، بعد احتجاجات عام 2011 التي أفضت إلى الإطاحة بالقذافي.

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