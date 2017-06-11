تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن قطري، يكشف فيه عن منع السلطات له باداء هو وعائلته.

 

وقال الشاب القطري في مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “”: “أنا الآن في وحاجز على ، وقالوا أنه مسموح للمعتمرين بالدخول للسعودية”.

 

ووجه الشاب القطري الشكر للطيران العماني وتعاونه معهم، مؤكدا بان هذا الامر لا علاقة لهم فيه، وأن الامر من السعودية، متحدثا مع احد العاملين بالخطوط العمانية  والذي أكد كلامه.

 

وفي نهاية الفيديو، وجه الشاب القطري رسالة للسلطات السعودية قائلا: “هذا ونحن وما حدا له حق أن يمنعنا من ان ندخل سبحانه وتعالى..حسبي ونعم الوكيل “.

 

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