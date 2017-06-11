تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن قطري، يكشف فيه عن منع السلطات السعودية له باداء العمرة هو وعائلته.

وقال الشاب القطري في مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”: “أنا الآن في المطار وحاجز على الطيران العماني، وقالوا أنه مسموح للمعتمرين بالدخول للسعودية”.

ووجه الشاب القطري الشكر للطيران العماني وتعاونه معهم، مؤكدا بان هذا الامر لا علاقة لهم فيه، وأن الامر من السعودية، متحدثا مع احد العاملين بالخطوط العمانية والذي أكد كلامه.

وفي نهاية الفيديو، وجه الشاب القطري رسالة للسلطات السعودية قائلا: “هذا بيت الله ونحن ضيوف الرحمن وما حدا له حق أن يمنعنا من ان ندخل بيت الله سبحانه وتعالى..حسبي الله ونعم الوكيل “.

لمن صدق بيان الحكومة السعودية بعدم منع القطريين من آداء مناسك العمرة!تفضلوا الفيديو

حسبي الله ونعم الوكيل،بأي حق تمنعون الناس من"بيوت الله" pic.twitter.com/xmIrKwotVH — مـريـم آل ثــانــي (@ALThani_M) June 11, 2017

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