استجابة لضغوط وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون الذي اعتبر حصار قطر غير مقبول خاصة في ظل شهر رمضان، وفي خطوة أقل ما يمكن وصفها بالمخزية كونها تصدر من أكبر قوة خليجية ضد دولة شقيقة، قرر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مراعاة أواصر القرابة والحالات الإنسانية بين العائلات السعودية والقطرية وقام بتوجيه وزارة الداخلية بحل المشكلات التي تواجه العلاقات الأسرية بين البلدين ليظهر بالملك الإنساني.

وفي محاولة منهم لاستغلال الأمر ضد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أطلقت اللجان الإلكترونية السعودية التابعة للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، هاشتاج عبر موقع “تويتر” بعنوان:” #شعب_قطر_في_قلب_سلمان، حاولوا من خلاله إظهار الملك السعودي وكأنه “محمد الفاتح”، مشيدين بحكمته ومسيئين لقطر وأميرها.

وانبرت الصحف السعودية بالحديث اليوم عن حكمة الملك سلمان، زاعمة بأنه أراد من هذا القرار تحطيم “الإدعاءات القطرية” بأن الحصار قطع الأرحام وفرق بين العائلات.

من جانبهم رد ناشطون قطريون على الهاشتاج السعودي، مؤكدين بأن الشعب القطري في قلب أميرهم تميم زليسوا في قلب من حاصرهم، من خلال هاشتاج: #شعب_قطر_في_قلب_تميم، حيث احتل المراتب الاولى في الترند القطري على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

هذا #تميم فمن أنتم؟

أمر أمير بأن لا يتم إنهاء تعاقد أي شقيق سعودي في قطر ولا يتم إبعاده.#شعب_السعودية_في_قلب_تميم#شعب_قطر_في_قلب_تميم — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 11, 2017

#شعب_قطر_في_قلب_تميم

سيكتب التاريخ فى عهد تميم تحالف عشر دول

ضد قطر ورد الله كيدهم فى نحورهم

تميم العز الخير فأله pic.twitter.com/IpkZTHpLgz — и.м.и. (@NasserBinramel) June 11, 2017

سيذكر التاريخ أن اسرائيل لم تمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى، والسعودية منعت القطريين من الصلاة في مكة. #شعب_قطر_في_قلب_تميم — بوصقر (@bosaqer3) June 11, 2017

نثق في قائدنا وبأذن الله ستنفرج الازمة وستزول الغمة ولن يبقى سوى الرماد لمن اراد اشعال الفتنة 🇶🇦✌🏻 #شعب_قطر_في_قلب_تميم — skqatar (@Qa7Shk) June 11, 2017

أنت الوطن في عيونك شعبك يا تميم و حبك في القلب ساكن لابعد مدى 💕💗 #شعب_قطر_في_قلب_تميم pic.twitter.com/Xvns493Xms — bint_Qatar💕 (@dana_althani166) June 11, 2017

نحنُ في حمى الرحمن سبحانه، ومن ثم موجودين في قلب تميم المجد، القائد الذي ترخص له أرواحنا وأعيننا وكل نملك.

(إلا تميم)🇶🇦#شعب_قطر_في_قلب_تميم pic.twitter.com/852xlNmkXa — سيادة القانون (@properQa) June 11, 2017

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