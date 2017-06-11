دعا اللاعب الإسباني ونجم فريق برشلونة سابقاً تشافي هيرنانديز إلى وقف الحصار المفروض على قطر، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل عاجل للأزمة الخليجية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي السد القطري، الذي يلعب فيه حالياً هيرنانديز مقطع فيديو للاعب المشهور، وقال فيه: “خلال شهر رمضان أود أن أدعو إلى إنهاء الأزمات في العالم العربي، ورفع الحصار المفروض عن قطر، والذي سيؤثر على الكثير من الناس”.

وأضاف: “أتمنى الوصول إلى حل بشكل عاجل، ليستطيع الناس العيش بسلام، ونستمتع بكرة القدم معاً.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة. في حين أعلن الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع قطر.

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