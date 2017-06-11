عثر على امرأة في مقاطعة سبارتانبورغ بولاية كارولينا الجنوبية، مربوطة بالسلاسل من عنقها في حاوية شحن، بعد إنقاذها من رجال الشرطة الذين اكتشفوا أن خاطفها قاتل محترف قام بقتل 7 أشخاص.

واختطف “تود كولهيب” سيدة تدعى “كالا براون” 30 عاماً، وحبسها واستغلها كعبدة جنس لمدة شهرين تقريباً قبل أن يتم إنقاذها.

وقتل كولهيب صديق براون واسمه تشارلز كارفر، 32 عاماً، قبل أن يأخذها رهينة، فيما عثر رجال الشرطة على براون داخل الحاوية جالسة على الأرض مع سلسلة حول رقبتها تمتد إلى الجدار.

وسألتها الشرطة “هل تعرفين أين صديقك ؟” ..قالت براون في هدوء “تشارلي؟ لقد أطلق النار عليه”… قالت الشرطة “من فعل هذا؟”

تابعت براون: “تود كولهيب أطلق النار على تشارلي كارفر 3 مرات في صدره، ولفه في غطاء أزرق وحبسني هنا”.

وأضافت: “لم أره مرة أخرى منذ ذلك الحين، وقال لي إنه الآن ميت ودفن، وهناك العديد من جثث القتلى مدفونة هنا”.

وأظهرت أشرطة الفيديو تود كولهيب وهو يعترف بقتل 7 أشخاص في ولاية كارولينا الجنوبية بدم بارد.



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