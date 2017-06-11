تداول ناشطون ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، صورا تظهر دخول قوات مصرية مدعومة بمعدات برية لشرق لدعم قوات اللواء المتمرد .

 

وتظهر الصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، أحد القيادات في قوات “” التابعة لحفتر مع احد الضباط المصريين، خلال دخول المعدات المصرية.

 

ومن المعلوم للجميع أن وبالتعاون مع يقدمون لقوات حفتر دعما جويا منذ زمن، إلا ان دخول قوات برية كان مستبعدا نظرا للمخاطر المحتملة، إلا انه يبدو أن السيسي أخذ ضوءا أخضر من الامريكية للقيام بهذه المهمة.

 

يشار ان المملكة العربية أعلنت منذ أيام اعترافها بحفتر قائدا عاما لـ”الجيش الليبي”، حيث يتوقع محللون أن دخول القوات البرية المصرية إلى ليبيا جاء بعد توافق مع .

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