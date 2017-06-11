تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من المسلسل المصري “لا تطفئ الشمس” تظهر خلاله عبارة ” ccخاين” على أحد الجدران.

وأذيع المشهد خلال الحلقة 14 والتي جمعت بين الممثل الشاب أحمد مالك ومي الغيطي.

وقامت الشركة المنتجة بحذف الحلقة من على موقع يوتيوب بعد تداول المقطع بشكل واسع، قبل أن تعيد نشرها بعد حذف هذا المشهد.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الشركة المنتجة أصدرت اعتذارا عن “خطأ ظهور” هذه العبارة في المسلسل، وقالت إن العبارة “من مخلفات جماعة الإخوان الإرهابية” حسب نص الاعتذار.