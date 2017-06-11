تداول نشطاء على “فيس بوك” و”تويتر”، فيديو تقليد كوميدي لبرنامج المقالب “رامز تحت الأرض” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على فضائية mbc مصر.

وصور مقدمو الفيديو الكوميدي مقلبهم بالقرب من المجرى الملاحي لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية شرق القاهرة.

وحاول مقدمو الفيديو تقليد البرنامج بأسلوب كوميدي ساخر، حيث تقمص شاب يدعى حمادة الحاج، دور رامز بينما كان ضيف البرنامج شاب يدعى علي غالب، وقام بدور نيشان شاب آخر يدعى محمد حواء، ودور الفتاة التي ترافق الضيف فتاة تدعى ندى النوبي.

ويقدم رامز جلال برنامج مقالب باسم “رامز تحت الأرض” على قناة MBC مصر يوهم فيه ضيفه بأنه حضر إلى الإمارات لعمل لقاء صحفي مع الإعلامي نيشان في إحدى الواحات الصحراوية، ثم يتعرض لمضايقات طوال الرحلة داخل السيارة ثم يفاجئ بسقوطه في الرمال المتحركة و يخرج له “تنين الكومودو” من تحت الارض.

ويأتي برنامج “رامز تحت الأرض”، استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال خلال أشهر رمضان، خلال السنوات الماضية، وهي “رامز بيلعب بالنار”، “رامز عنخ آمون”، “رامز قرش البحر”، “رامز ثعلب الصحراء”، “رامز قلب الأسد” و”رامز واكل الجو”.

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