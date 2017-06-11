انهالَ الفنان التونسي ظافر العابدين، بالضرب على الفنان المصريّ رامز جلال، عقب اكتشافه مقلبه في برنامج «رامز تحت الأرض» حيث استضافه في الحلقة السادسة عشرة.

وعبّر الفنان التونسي عن استيائه وغضبه الشديد، من مقلب “رامز” وقام بإطعامه التراب جبرًا. وكاد الفتك به لكن فريق إعداد البرنامج سارع في إنقاذه، حيث ناشد فريق الإعداد العابدين بترك جلال، قائلين: “هيموت في إيديك”.

وأبدى رامز جلال غضبه من العلقة الساخنة التي تلقاها على يد ظافر، قائلًا: “إيه ياعم ظافر أنت.. أنت عبيط ولا إيه”.

وسيطرت حالة من الغضب على النجم التونسي، خاصة بعد سقوط السيارة في الرمال المتحركة وظهور “تنين الكومودو”.

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