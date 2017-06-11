ذكرت صحيفة الشرق القطرية الأحد أن السلطات السعودية منعت مواطنين عمانيين من العبور إلى قطر.

وقالت الصحيفة إن المواطنين كانوا قادمين من سلطنة عمان تعبيرا عن رفضهم للأزمة الخليجية وقرارات مقاطعة قطر، من جانب العديد من الدول بينها 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين.

ولم يبال المواطنون ببعد المسافة حيث سافروا بسياراتهم المزينة التي تحمل العلمين القطري والعماني وصورة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد والسلطان قابوس، ولكن كانت المفاجأة بعد أن عبروا دولة الإمارات ووصلوا إلى الحدود السعودية الإماراتية، تم منعهم من الدخول للسعودية والوصول إلى قطر، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن المبررات كانت غير مقنعة والأسباب واهية وذلك لأنهم وضعوا العلمين القطري والعماني وصورة أمير قطر والأمير الوالد والسلطان قابوس على سيارتهم مما جعلهم يعودون أدراجهم خائبين من هذا التصرف ومنعهم عن التعبير عن رفضهم لحصار قطر.

وتساءلوا عن الأسباب التي أدت لرفض دخولهم للسعودية ومنها إلى قطر التي اعتبروها بلدا شقيقا كان لها الدور في مساعدة العديد من الدول حول العالم والشعوب المحتاجة، وفقا لتعبير بعض العمانيين.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الصور وعبر عدد كبير من مواطني مجلس التعاون الخليجي عن رفضهم هذا التصرف من الجانب السعودي، لافتين إلى أنه من حقهم التعبير عن رأيهم في أي مكان.

وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين الإثنين الماضي، قطع علاقاتهم مع قطر واتهموها بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، فيما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة، وسط رفض شعبي للمقاطعة، وتعاطف خليجي وعربي كبيرين مع القطريين.

Also published on Medium.