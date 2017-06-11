علق الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، على الاستفتاء الذي أجراه مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله عبر حسابه على “” والذي جاءت نتيجته برفض تأييد المفروض من قبل رباعية على ، مما دفعه لإزالته، حيث أكد “ريان” بأن الاستفتاء عكس المعدن الاصيل للشعوب الخليجية في الوقوف مع ، معربا عن تمنيه لو كان خليجيا بعد نتيجة هذا الاستفتاء.

 

وقال “ريان” في سلسلة تدوينات لع عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “” متحدثا حول الاستفتاء ونتيجته على الرغم من إزالته:” الحصار على قطر الذي يدخل أسبوعه الثاني عكس المعدن الأصيل لشعوب دول في الوقوف مع قطر وأرسل رسالة قوية “اوقفوا الحصار” #”.

 

وأضاف قائلا: ” عبد الخالق عبد الله حذف الاستفتاء بعد ٣ساعات من كتابته بعد ان قالت شعوب #الخليج ٦٥٪ ارفع الحصارعن قطر لو تركه ٢١ساعة لكانت النتيجة كارثية له”.

 

واعتبر “ريان” أن: ” نتيجة استفتاء عبد الخالق عبد الله٦٥٪ ارفعوا الحصار عن قطر ووفق قانون تجريم التعاطف مع قطر سيتم سجن٦٥٪ من أبناء شعب #الخليج لتعاطفهم مع #قطر”.

 

وتمنى “ريان أن يكون خليجيا مشيدا بشعب الخليج قائلا: ” اليوم تمنيت لو كنت خليجيا، بعد نتيجة الاستفتاء٦٥٪ وقف فيه فيه مع رفع الحصار عن قطر شعب #الخليج احبكم في الله،أنتم النخوة والاصالة”.

 

وكان عبد الخالف عبد الله قد اجوى استطلاعا للرأي لقياس نسبة التأييد الشعبي لقرار ومصر المقاطعة لقطر بعد مرور أسبوع عليه، إلا أنه اضطر إلى إزالته بعد الإحراج الذي تعرض له نتيجة الرفض الشديد للقرارات والذي بلغت نسبته 65%.

 

 

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