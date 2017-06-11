علق الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، على الاستفتاء الذي أجراه مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله عبر حسابه على “تويتر” والذي جاءت نتيجته برفض تأييد الحصار المفروض من قبل رباعية المقاطعة على قطر، مما دفعه لإزالته، حيث أكد “ريان” بأن الاستفتاء عكس المعدن الاصيل للشعوب الخليجية في الوقوف مع قطر، معربا عن تمنيه لو كان خليجيا بعد نتيجة هذا الاستفتاء.

وقال “ريان” في سلسلة تدوينات لع عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متحدثا حول الاستفتاء ونتيجته على الرغم من إزالته:” استفتاء الحصار على قطر الذي يدخل أسبوعه الثاني عكس المعدن الأصيل لشعوب دول الخليج في الوقوف مع قطر وأرسل رسالة قوية “اوقفوا الحصار” #الخليج”.

استفتاء الحصار على قطر الذي يدخل أسبوعه الثاني عكس المعدن الأصيل لشعوب دول الخليج في الوقوف مع قطر وأرسل رسالة قوية "اوقفوا الحصار" #الخليج pic.twitter.com/X60JadSqYu — جمال ريان (@jamalrayyan) June 10, 2017

وأضاف قائلا: ” عبد الخالق عبد الله حذف الاستفتاء بعد ٣ساعات من كتابته بعد ان قالت شعوب #الخليج ٦٥٪ ارفع الحصارعن قطر لو تركه ٢١ساعة لكانت النتيجة كارثية له”.

عبد الخالق عبد الله حذف الاستفتاء بعد ٣ساعات من كتابته بعد ان قالت شعوب #الخليج ٦٥٪ ارفع الحصارعن قطر لو تركه ٢١ساعة لكانت النتيجة كارثية له https://t.co/RA2CKYFMsJ — جمال ريان (@jamalrayyan) June 10, 2017

واعتبر “ريان” أن: ” نتيجة استفتاء عبد الخالق عبد الله٦٥٪ ارفعوا الحصار عن قطر ووفق قانون تجريم التعاطف مع قطر سيتم سجن٦٥٪ من أبناء شعب #الخليج لتعاطفهم مع #قطر”.

نتيجة استفتاء عبد الخالق عبد الله٦٥٪ ارفعوا الحصار عن قطر ووفق قانون تجريم التعاطف مع قطر سيتم سجن٦٥٪ من أبناء شعب #الخليج لتعاطفهم مع #قطر pic.twitter.com/3W1X6uNB4E — جمال ريان (@jamalrayyan) June 10, 2017

وتمنى “ريان أن يكون خليجيا مشيدا بشعب الخليج قائلا: ” اليوم تمنيت لو كنت خليجيا، بعد نتيجة الاستفتاء٦٥٪ وقف فيه فيه شعب الخليج مع رفع الحصار عن قطر شعب #الخليج احبكم في الله،أنتم النخوة والاصالة”.

اليوم تمنيت لو كنت خليجيا، بعد نتيجة الاستفتاء٦٥٪ وقف فيه فيه شعب الخليج مع رفع الحصار عن قطر شعب #الخليج احبكم في الله،أنتم النخوة والاصالة pic.twitter.com/79OOsNAAiT — جمال ريان (@jamalrayyan) June 10, 2017

وكان عبد الخالف عبد الله قد اجوى استطلاعا للرأي لقياس نسبة التأييد الشعبي لقرار الدول الخليجية ومصر المقاطعة لقطر بعد مرور أسبوع عليه، إلا أنه اضطر إلى إزالته بعد الإحراج الذي تعرض له نتيجة الرفض الشديد للقرارات والذي بلغت نسبته 65%.

Also published on Medium.