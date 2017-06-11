حذر المفكر الكويتي الشهير الدكتور , من ما أسماه “التمترس الاعلامي والانزلاق للصراع الطليق” في الازمة الخليجية القائمة بين من جهة والسعودية والامارات والبحرين و”حلفائهم” من جهة أخرى.

 

وقال النفيسي في تغريدة رصدتها “” على موقع التواصل الاجتماعي “”..” إحذروا التمترس الإعلامي والإنزلاق للصراع الطليق فلن نحصد من ذلك إلا المر والعلقم . التصعيد الإعلامي لا يعطي فرصه للحل بل يزيد الأمر تعقيدا “.

وأضاف النفسي في تغريدة اخرى قائلاً ” حتى نتحاشى تدخل الأطراف الخارجية و تشابك أجنداتها ينبغي أن نسرع الخطى نحو ( الحل الداخلي) إستنادا على ( الوثيقة التأسيسية) لمجلس التعاون 1981 “.

وكان النفسي قد طلب والامارات والبحرين إلى الاحتكام إلى هيئة فض النزاعات المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي لحل الخلاف مع قطر قبل تفاقم الازمة.

 

وتشهد العلاقات الخليجية توترا كبيرا على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر, وحصارها من قبل السعودية والامارات والبحرين.

 

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