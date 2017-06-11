حذر المفكر الكويتي الشهير الدكتور عبد الله النفيسي, من ما أسماه “التمترس الاعلامي والانزلاق للصراع الطليق” في الازمة الخليجية القائمة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين و”حلفائهم” من جهة أخرى.

وقال النفيسي في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..” إحذروا التمترس الإعلامي والإنزلاق للصراع الطليق فلن نحصد من ذلك إلا المر والعلقم . التصعيد الإعلامي لا يعطي فرصه للحل بل يزيد الأمر تعقيدا “.

إحذروا التمترس الإعلامي والإنزلاق للصراع الطليق فلن نحصد من ذلك إلا المر والعلقم . التصعيد الإعلامي لا يعطي فرصه للحل بل يزيد الأمر تعقيدا. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 11, 2017

وأضاف النفسي في تغريدة اخرى قائلاً ” حتى نتحاشى تدخل الأطراف الخارجية و تشابك أجنداتها ينبغي أن نسرع الخطى نحو ( الحل الداخلي) إستنادا على ( الوثيقة التأسيسية) لمجلس التعاون 1981 “.

حتى نتحاشى تدخل الأطراف الخارجيه و تشابك أجنداتهاينبغي أن نسرع الخطى نحو ( الحل الداخلي) إستنادا على ( الوثيقه التأسيسية) لمجلس التعاون 1981 — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) June 11, 2017

وكان النفسي قد طلب السعودية والامارات والبحرين إلى الاحتكام إلى هيئة فض النزاعات المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي لحل الخلاف مع قطر قبل تفاقم الازمة.

وتشهد العلاقات الخليجية توترا كبيرا على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر, وحصارها من قبل السعودية والامارات والبحرين.

Also published on Medium.