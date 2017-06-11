أكد رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، أنّ قطر لن تخضع للضغوط التي تمارس عليها من الدول الخليجية التي أعلنت مقاطعتها، داعياً السعودية والإمارات الى وقف الحصار الذي تمارسانه على قطر.

وأضاف “العذبة” أنه من باب حسن النوايا، يتوجب على الامارات والسعودية انهاء الحصار البري والجوي الذي فرضتاه على قطر.

واعتبر “العذبة” أنه من المعيب أن يذكر وزير الخارجية الامريكي “المسيحي”، ريكس تيلرسون، المسلمين بإنهاء الحصار على قطر خاصة في شهر رمضان الكريم.

كان “تيلرسون” قال إن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير مقبول، داعيا لوقف التصعيد في الأزمة الخليجية.

وأضاف تيلرسون أن الحصار الذي فرضته دول خليجية على قطر يؤثر على المعركة التي يقودها الجيش الأميركي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ويضرّ بالعمليات العسكرية ضد من سماهم بـ”الجهاديين”.

وتابع وزير الخارجية الأميركي أن الحصار يسبب تداعيات إنسانية غير مقصودة خصوصا خلال شهر رمضان الكريم، منها نقص الغذاء وتفكيك عائلات بشكل قسري وسحب أطفال من المدارس.

وأشار “العذبة” إلى أن الشعب القطري يدعم مبادرة أمير الكويت لحل الازمة، مؤكداً في الوقت ذاته على ان القطريين لن يركعوا للضغوط، ويقفون خلف أميرهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

Also published on Medium.