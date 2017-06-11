غرد الإعلامي القطري عبد الله العذبة المري، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، على حسابه على “التويتر” قائلا “اضبطوا التلفاز على قناة “الجزيرة” بعد الساعة 12″ في اشارة الى بث لقاء مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، واكد هذا الخبر الإعلامي جمال ريان الذي كشف في تغريدة له ان الشيخ بن جاسم سيتحدث عن الازمة الخليجية، و”سيكاشف الاشقاء الخليجيين”.

بمجرد الإعلان عن هذا اللقاء، علمت “وطن” أن الرياض وأبوظبي انتفضتا واجرت العاصمتين اتصالا فورياً بأمير الكويت لمنع بث اللقاء.

ويعتبر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء من الشخصيات القطرية البارزة، وتحظى مقابلاته وتصريحاته باهتمام خاص، خليجي وعربي، واطلقت عليه صحفة “رأي اليوم” المقربة من الإمارات وصف مدفعية قطر “الثقيلة”، وعودته الى الساحة السياسية، بعد انقطاع طويل، يعني انه كان ينوي الاقدام على خطوات تصعيدية في الازمة.

وظهور الشيخ حمد بن جاسم يظهر الاسرة القطرية الحاكمة بانها متماسكة، وملتفة حول نظام الحكم، والأمير تميم تحديدا، وان كل ما يشاع عن صراع الاجنحة محض كذب وافتراء.

وترى أوساط كثيرة بأن دخول ما يوصف أيضا بـ”صقر قطر” إلى تفاصيل الأزمة والحرب التي تشن من قبل قطر قد يعني تصعيداً من الدوحة التي ظلت منذ أول الأزمة تلتزم بسياسات ضبط النفس رغم كل الحملات الإعلامية التي طالتها وفرض حصار ومقاطعة ضد القطريين وقيادتهم.

الجدير بالذكر ان الحديث لم يبث حتى هذه اللحظة، وترددت انباء غير مؤكدة انه جرى تسجيل 17 دقيقة منه ثم جرى إيقافه لاسباب ما زالت مجهولة، وقد تتعلق بطلب شخصي من أمير الكويت الذي يحظى باحترام كبير لدى قطر. ولم يتم تحديد أي موعد جديد للبث.

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