حذر الأكاديمي الإماراتي أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات يوسف خليفة اليوسف من أن “جميع دول الخليج ستخسر في الأزمة الحالية”.

وفي موقف غير آبه للقرار الصادر عن السلطات في الدولة بتجريم إبداء التعاطف مع دولة قطر، التي قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، انتقد اليوسف، في تغريدات عبر موقع تويتر، التدابير المفروضة على الدوحة.

ودعا الأكاديمي الإماراتي قطر إلى افتراض أسوا الاحتمالات، والاستمرار في “التعبئة”.

وقال اليوسف معلقا على الأزمة: “جميع دول الخليج تخسر في الأزمة الحالية؛ لأن المجلس أُسس أصلا لتحسين الفرص التنموية والأمنية لأعضائه، ولكن الخاسر الأكبر هي السعودية”.

جميع دول الخليج تخسر في الأزمة الحالية لأن المجلس أسس اصلا لتحسين الفرص التنموية والأمنية لأعضائه ولكن الخاسر الأكبر هي السعودية رأس الكيان — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 10, 2017

وتابع في تغريدة أخرى: “لو كنت مكان الأخوة في قطر لافترضت أسوأ الاحتمالات، وهذا يعني الاستمرار بالتعبئة على كل صعيد ممكن لأن هذه التعبئة فيها ردع لأصحاب المخططات”، على حد تعبيره.

لو كنت مكان الأخوة في قطر لأفترضت أسوا الأحتمالات وهذا يعني الأستمرار بالتعبئة على كل صعيد ممكن لأن هذه التعبئة فيها ردع لأصحاب المخططات . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 10, 2017

وانتقد في تغريدة ثالثة التهديد بفرض عقوبات على من ينتقد إجراءات دول المقاطعة، قائلا: “سيكتب التاريخ يوما أن دولا كانت حجتها ضعيفة في خلاف مع دولة جارة فزادت الضعف ضعفا بتكميم أفواه شعوبها ومنعهم من التعبير عن مشاعرهم”.

سيكتب التاريخ يوما ان دولا كانت حجتها ضعيفة في خلاف مع دولة جارة فزادت الضعف ضعفا بتكميم أفواه شعوبها ومنعهم من التعبير عن مشاعرهم. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 10, 2017

واليوسف معروف بمواقفه التي يصفها ناشطون “بالشجاعة” في التعليق على سياسات أبوظبي وسلوكها السياسي داخليا وإقليميا، كما له مواقف يتحفظ فيها على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في الإمارات.

ورصدت “وطن” العديد من التغريدات لليوسف على موقع التواصل الاجتماعي جاءت على النحو التالي..

أنا اجزم أنه لو ثقافة ألأستبداد وما تمارسه حكومات المقاطعة على شعوبها من ارهاب مادي ومعنوي لأعلنت شعوب المنطقة بغالبيتها رفض المقاطعة. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2017

أنا أجزم قاطعا بانه لولا ما تمارسه حكومات المقاطعة من ارهاب مادي ومعنوي على شعوبها لكانت غالبية هذه الشعوب ضد المقاطعة . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2017

هناك أرض عربية محتلة وهناك شعب يقاوم الأحتلال وهناك دولة عربية تؤيده وتناصره وهناك دول ترى في هذا الموقف ارهاب ..مالكم كيف تحكمون ؟ — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2017

لقد كشفت مقاطعة قطر واقع النظام العربي وكم هو متخلف وبعيد عن تطلعات الشعوب العربية وكم هو منشغل بنفسه وبمصالح أعداء الأمة على حساب شعوبه. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2017

يبدو ان الغرب بدأ يتخوف من أن حكومات المقاطعة المراهقة سياسيا بدأت تدخل وتدخله معها في نفق مظلم لن تحمد عقباه فبدأ يناصحها على استحياء. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2017

كشف الحقائق الموضوعية لأي صراع وتقديمها لكافة الأطراف هو سلاح مدافعة لابد للمظلوم من أستخدامه لتقوية موقفه التفاوضي ولردع خصومه . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2017

عندما تستمع لأحد أبواق حكومات المقاطعة تشعر انك امام قربة مليئة بالثقوب فالاسلوب فج والمعلومات غير دقيقة والتحليل أعرج والنتائج اكاذيب . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2017

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