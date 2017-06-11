أرسلت إيران خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم شركة الطيران الإيرانية (إيران إير) الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال شاهروخ نوش آبادي “حتى الآن أرسلت إيران خمس طائرات تنقل كل منها حوالي تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضار إلى قطر”، موضحا أن طائرة سادسة ستقلع الأحد.

وكانت مصادر إعلامية إيرانية منها قناة “برس تي في” قد أكدت الخميس إرسال إيران أول طائرة شحن تحمل مواد غذائية إلى الدوحة.

كما أعلن آبادي سابقا أن أول أربع رحلات أقلعت من مطاري طهران وشيراز إلى مطار الدوحة، مضيفا أنها تمت عبر طائرة بوينغ 747.

وأضاف في حديث لوكالة أنباء فارس الإيرانية أن شركته على استعداد تام لإجراء رحلات شحن جوي إضافية إلى قطر بناء على طلب الدوحة واحتياجات شعبها.

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