أصدرت مؤسسة QS ترتيبا لأفضل الجامعات في العالم للعام 2018، وجاءت من بينها جامعات عربية عدة.

وقالت المؤسسة المعنية بالتطوير المهني والأكاديمي إنها اعتمدت في تقييمها لأكثر من 900 جامعة حول العالم على عدة مؤشرات هي السمعة الأكاديمية وتوظيف طلابها بعد التخرج، وجودة التدريس والبحث العلمي، ومدى جذبها للطلاب الأجانب.

وهذا ترتيب جامعات الدول العربية حسب ترتيبها العالمي:

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية (173)

جامعة الملك سعود (221)

جامعة الملك عبد العزيز (267)

جامعة قطر (349)

جامعة الإمارات (390)

جامعة الخليج العربي بالبحرين (411-420)

جامعة خليفة بأبوظبي، وجامعة السلطان قابوس (451-460)

جامعة الملك خالد بالسعودية (471-480)

جامعة القاهرة (481-490)

جامعة بغداد (501-550)

جامعة الأردن، وجامعة أم القرى بالسعودية (551-600)

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة الكوفة بالعراق (601-650)

جامعة الكويت (651-700)

جامعة الشارقة بالإمارات، وجامعة عين شمس بمصر (701-750)

جامعة الإسكندرية بمصر، وجامعة أبوظبي، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية، وجامعة الملك فيصل بالسعودية (751-800)

جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، وجامعة الأزهر بمصر، وجامعة محمد الخامس بالمغرب، وجامعة البحرين (801-1000)

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