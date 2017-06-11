أكد الإعلامي القطري، خالد الشمري، على ثبات العزيمة القطرية في مواجهة الحملة التي تشنها دول رباعية المقاطعة، مشددا على أن قضية فلسطين ستبقى قضية قطر الأولى.

وقال “الشمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ستبقى عزائم القطريين ثابتة ستبقى قطر قضيتها الاولى هي حق فلسطين”.

ستبقى عزائم القطريين ثابتة

ستبقى قطر قضيتها الاولى هي حق فلسطين

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❤️

.#حماس_منا_وفينا #تميم_المجد pic.twitter.com/LEnLL2nZjB — خالد الشمري 🇶🇦❤️ (@Khalid7_Shamari) June 11, 2017

وكان وزيير الخارجية السعودي عادل الجبير قد كشف في تصريحات صحفية أدلى بها في باريس الأسبوع الماضي، بأن على قطر وقف تمويلا لمنظمات “إرهابية” كالإخوان وحركة حماس، وهو الامر الذي لاقى استنكارات كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. إعلامي قطري يرد على عادل الجبير: عزيمتنا ثابتة وستبقى فلسطين قضيتنا الأولى

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