أكد الإعلامي القطري، خالد الشمري، على ثبات العزيمة القطرية في مواجهة الحملة التي تشنها دول رباعية المقاطعة، مشددا على أن قضية ستبقى قضية الأولى.

 

وقال “الشمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “”:” ستبقى عزائم القطريين ثابتة ستبقى قطر قضيتها الاولى هي حق فلسطين”.

 

وكان وزيير الخارجية السعودي قد كشف في تصريحات صحفية أدلى بها في الأسبوع الماضي، بأن على قطر وقف تمويلا لمنظمات “إرهابية” كالإخوان وحركة ، وهو الامر الذي لاقى استنكارات كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. إعلامي قطري يرد على عادل الجبير: عزيمتنا ثابتة وستبقى فلسطين قضيتنا الأولى

 

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