وجهت الإعلامية القطرية، الدكتورة إلهام بدر انتقادات لاذعة لحكام المملكة العربية السعودية، مؤكدة فقدان حكام السعودية لرجل رشيد، خاصة بعد التأييد الأعمى من قبل مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ وإمام وخطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس، الذين اعتبروا حصار قطر لمصحة الشعب القطري، مشيرة إلى أن إقحام المملكة لرجال الدين في هذا الامر أزال عنه الهيبة في نفوس المسلمين كونها راعية للحرمين وليست مالكة لهما.

وقالت “بدر” في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لوكان بينهم”رشيد”لناصحهم بالحفاظ على هيبة ومكانة المملكة ليس لجهة #قطر ولكن لصورتها عند المسلمين الذين يرونها راعية الحرمين وليست مالكتهما”.

لوكان بينهم"رشيد"لناصحهم بالحفاظ على هيبة ومكانة المملكة ليس لجهة #قطر ولكن لصورتها عند المسلمين الذين يرونها راعية الحرمين وليست مالكتهما — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) June 11, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى منقدة الزج بالرموز الدينية في السياسة: ” لوكان بينهم”رشيد”لناصحهم إن زجّ المملكة بالرموز الدينية في نزق ورعان السياسة لن يبقي لهم هيبة ومكانة عند حاجتها إليهم”.

لوكان بينهم"رشيد"لناصحهم إن زجّ المملكة بالرموز الدينية في نزق ورعان السياسة لن يبقي لهم هيبة ومكانة عند حاجتها إليهم . — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) June 11, 2017

واختتمت تغريداتها بالقول: ” لوكان بينهم”رشيد”لناصحهم إن كل تطاول من رموزها الدينية على شعب مسلم لن يجعل منهم إلا ” سبوس ” وعندها سنقول : يداك أوكتا وفوك نفخ” .

لوكان بينهم"رشيد"لناصحهم إن كل تطاول من رموزها الدينية على شعب مسلم لن يجعل منهم إلا " سبوس " وعندها سنقول : يداك أوكتا وفوك نفخ . — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) June 11, 2017

وكان مفتي المملكة العربية السعودية قد اعتبر أن حصار دول رباعية المقاطعة لدولة قطر هو في مصلحة الشعب القطري، في حين اعتبر إمام وخطيب المسجد الحرام عبد الرحمن الديس بأن القرارت التي اتختها المملكة تجاه قطر بالخطوة “السديدة”.

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