وجهت إدارة مباحث آداب الجيزة ضربة لتجار “المتعة الحرام”، وتمكنت من إسقاط أكبر شبكة للدعارة والاتجار بالبشر تديرها امرأة وزوجها بمنطقة “الطالبية”، وتعمل في شهر رمضان، والقت القبض علي المتهمين الرئيسيين و4 فتيات وشابين.

وكشفت التحريات أن زعيمة الشبكة (47 سنة) شهرتها “أم سيد” سبق اتهامها في 3 قضايا أداب عامة وتمارس نشاطها منذ 16 عاما بمعاونة زوجها أيمن 40 سنة السابق اتهامه في 3 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في جناية مخدرات مستعينة ب 4 فتيات يقمن برفقتها.

واعترفت إحدى عضوات شبكة “أم سيد” للدعارة والاتجار بالبشر عن إنجاب المتهمة طفلاً سفاحاً.بحسب المباحث

وقالت المتهمة البالغة من العمر (16 عاما) إن عملها بالدعارة وعلاقاتها مع راغبي المتعة الحرام أسفرت عن حملها سفاحا وإنجابها طفلا لا تعرف من والده.

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