كشف الاكاديمي الأمريكي من أصل فلسطيني، الدكتور خليل جحشان، عن أسباب عدم رغبة بعض الحاكم العرب التعايش مع أمير الشيخ ، مؤكدا بأن إلصاق تهمة دعمه للإرهاب مجرد عذر لا اكثر.

 

وقال “جحشان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” سمعت الأمير #تميم يقول أمامي:”لست ديموقراطيا، لكنني لا أخاف الديموقراطية.” لذا لا يريد بعض الحكام العرب التعايش معه! مجرد عذر!”.

 

وكانت دول رباعية المقاطعة ( والإمارات والبحرين ومصر) قد أصدرت قائمة تضم 59 شخصا و 12 كيانا وصفتهم بـ”الإرهاب” مطالبة قطر بوقف دعمها وعلى رأسهم الشيخ ومنظمة قطر الخيرية التي لها علاقات كبيرة مع منظمات دولية على رأسها .

 

يشار بأن قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد، كانوا من اكبر الداعمين لثورات الباحثة عن الحرية، حيث أكد كثيرا في خطاباته على حق في اختيار حكامها.

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