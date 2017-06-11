كشف الاكاديمي الأمريكي من أصل فلسطيني، الدكتور خليل جحشان، عن أسباب عدم رغبة بعض الحاكم العرب التعايش مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا بأن إلصاق تهمة دعمه للإرهاب مجرد عذر لا اكثر.

وقال “جحشان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سمعت الأمير #تميم يقول أمامي:”لست ديموقراطيا، لكنني لا أخاف الديموقراطية.” لذا لا يريد بعض الحكام العرب التعايش معه! الإرهاب مجرد عذر!”.

سمعت الأمير #تميم يقول أمامي:"لست ديموقراطيا، لكنني لا أخاف الديموقراطية." لذا لا يريد بعض الحكام العرب التعايش معه! الإرهاب مجرد عذر! — Khalil Jahshan (@naz548) June 11, 2017

وكانت دول رباعية المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد أصدرت قائمة تضم 59 شخصا و 12 كيانا وصفتهم بـ”الإرهاب” مطالبة قطر بوقف دعمها وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي ومنظمة قطر الخيرية التي لها علاقات كبيرة مع منظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة.

يشار بأن قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد، كانوا من اكبر الداعمين لثورات الربيع العربي الباحثة عن الحرية، حيث أكد كثيرا في خطاباته على حق الشعوب في اختيار حكامها.

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