يبدو أن الفيديو الذي انتشرت في الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأظهر حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يقوم بتكريم الشيخ يوسف القرضاوي ويقول له: “نحن نحبك وكلنا تلاميذك”، قد أزعج كثيراً السلطات الإماراتيّة في ظلّ الأزمة القائمة مع قطر.

وفي هذا الإطار، ذكرت مصادرُ مُطلعة لـِ”وطن” أن السلطات الإماراتيّة تسعى لإزالة الفيديو عن مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث شكّلت وحدةً الكترونيّة لأجلِ ذلك.

ومع صدور اسمه في القائمة الإرهابية التي أصدرتها رباعية الدول المقاطعة لقطر واشتمالها على اسم الداعية ورئيس اتحاد علماء المسلمين، يوسف القرضاوي، أعاد ناشطون تداول الفيديو الذي أثنى وأسهب حاكم دبي فيه على مديح “القرضاوي”، مؤكدا بأنه استحق بجدارة لقب شخصية العالم للقرآن الكريم، معربا عن فرحته لاختيار اللجنة له ليفوز بالجائزة.

كما طالب محمد بن راشد حاكم دبي، الداعية يوسف القرضاوي بضرورة العمل على نصح الحكام، مشددا بأن السياسي والداعية مسؤولين امام الله عن الشعوب.

ومع أن دولة الإمارات وشيوخها كانوا قد كرموه رسمياً وأقروا بمكانته العلمية العالمية، إلا أن الشيخ يوسف القرضاوي، تعرض مؤخراً لهجوم غريب من قبل السلطات في الإمارات، وصلت حد إعلان اسمه رسمياً في قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية.

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