مصادر|| انشقاق في الجيش القطري

تركيا تتحدى مصر والخليج وتعلن دعم قطر.. وإعلام الدوحة يتطاول على العرب

هل تقف قطر وراء محاولة اغتيال رئيس بلدية بنغازي؟

العزلة القطرية تتفاقم.. الحبس 15 سنة لمن يرتدي قميص برشلونة في الإمارات والسعودية

النيجر تسحب سفيرها في قطر

خاص|| هكذا هرب عزمي بشارة بأموال الفلسطينيين إلى قطر

خاص|| بشارة.. قصة كفاح “خاين”

هذه كمشة بسيطة من عناوين مواقع القيادي الفتحاوي محمد دحلان الهارب والفاسد والمتهم باغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ويعد رأس حربة الثورات المضادة.

مواقع تحمل أسماء فلسطينية وأعلام فلسطينية وتتصدرها صورة الزعيم الفلسطيني، وقد تبحث في مواضيعها عن خبر يتعلق بجرائم الإستيطان أو جرحى وشهيد غزة الذي سقط أمس فلا تجد.

الخبر الوحيد عن إسرائيل هو عن مسيرة للشواذ في تل أبيب.

ويفلق رؤوسنا المرتزقة الذي يملؤون صفحات التواصل الإجتماعي عن هذا القائد الذي حول بوصلته إلى قطر، بأنه القائد البديل للرئيس محمود عباس وان الأخير خان القضية فيما الأول يناضل من قصور أبوظبي لاسقاط قطر وجند كل مواقعه وإمبراطوريته الإعلامية لهذا الغرض بمساعدة حليفتهم الجديدة القديمة إسرائيل.

Also published on Medium.