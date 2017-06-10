علّق المغرّد على موقع تويتر “”، على رفض أمير تميم بن حمد آل ثاني دعوة الرئيس الأمريكي دونالد للقاءه في لحلّ الأزمة الخليجية.

 

ورأى “مجتهد” أن “قرار تميم برفض الذهاب للبيت الابيض لا أظنه تحدٍ لأمريكا بل إدراك أن ترامب يتصرف باسمه الشخصي فقط وأن المؤسسات الأمريكية غير راضية عما يجري”.

كان وزير الخارجية القطري ، قال في تصريح أدلى به لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني لن يغادر البلاد في ظل استمرار العقوبات الحالية، ولهذا فإنه لن يذهب إلى البيت الأبيض.

وقال الوزير آل ثاني إن أمير قطر “لن يغادر بلاده وهي تحت الحصار”.

 

والجمعة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قطر ودولا أخرى لم يسمها، لفعل المزيد من أجل وقف تمويل ما سماه “الإرهاب” ومكافحته.

 

غير أن “مجتهد” عقّب على تصريح “ترامب” هذا متسائلاً: “الحسابات الأمريكية في دعم “الإرهاب” – الأرضية الايدولوجية – الدعم المالي – الكوادر البشرية مئة ضعف قطر فلماذا هذا الموقف من ترامب؟”.

 

وقال “مجتهد”: ” لا تفسير لذلك إلا أن ترامب له ترتيب شخصي مع المحمدين لمصلحة يستفيد منه هو شخصيا بعيدا عن المؤسسات الأمريكية”.

وتابع: “ويبدو أن هذا ما جعل تميم يشعر بالثقة من قراره رفض الذهاب للبيت الأبيض”.

 

يُذكر ان  وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون”، سبق تصريح ترامب الأخير الذي طالب فيه قطر بوقف تمويل ما أسماه “الإرهاب”، باعتباره أن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير مقبول، داعيا لوقف التصعيد في الأزمة الخليجية.

 

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