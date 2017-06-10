علّق المغرّد على موقع تويتر “مجتهد”، على رفض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاءه في البيت الأبيض لحلّ الأزمة الخليجية.

ورأى “مجتهد” أن “قرار تميم برفض الذهاب للبيت الابيض لا أظنه تحدٍ لأمريكا بل إدراك أن ترامب يتصرف باسمه الشخصي فقط وأن المؤسسات الأمريكية غير راضية عما يجري”.

قرار تميم برفض الذهاب للبيت الابيض لا أظنه تحدٍ لأمريكا بل إدراك أن ترامب يتصرف باسمه الشخصي فقط وأن المؤسسات الأمريكية غير راضية عما يجري — مجتهد (@mujtahidd) June 9, 2017

كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في تصريح أدلى به لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني لن يغادر البلاد في ظل استمرار العقوبات الحالية، ولهذا فإنه لن يذهب إلى البيت الأبيض.

وقال الوزير آل ثاني إن أمير قطر “لن يغادر بلاده وهي تحت الحصار”.

والجمعة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قطر ودولا أخرى لم يسمها، لفعل المزيد من أجل وقف تمويل ما سماه “الإرهاب” ومكافحته.

غير أن “مجتهد” عقّب على تصريح “ترامب” هذا متسائلاً: “الحسابات الأمريكية في دعم “الإرهاب” – الأرضية الايدولوجية – الدعم المالي – الكوادر البشرية السعودية مئة ضعف قطر فلماذا هذا الموقف من ترامب؟”.

الحسابات الأمريكية في دعم “الإرهاب”

– الأرضية الايدولوجية

– الدعم المالي

– الكوادر البشرية

السعودية مئة ضعف قطر فلماذا هذا الموقف من ترامب؟ — مجتهد (@mujtahidd) June 9, 2017

وقال “مجتهد”: ” لا تفسير لذلك إلا أن ترامب له ترتيب شخصي مع المحمدين لمصلحة إسرائيل يستفيد منه هو شخصيا بعيدا عن المؤسسات الأمريكية”.

لا تفسير لذلك إلا أن ترامب له ترتيب شخصي مع المحمدين لمصلحة إسرائيل يستفيد منه هو شخصيا بعيدا عن المؤسسات الأمريكيةhttps://t.co/KdNMfalM0S — مجتهد (@mujtahidd) June 9, 2017

وتابع: “ويبدو أن هذا ما جعل تميم يشعر بالثقة من قراره رفض الذهاب للبيت الأبيض”.

ويبدو أن هذا ما جعل تميم يشعر بالثقة من قراره رفض الذهاب للبيت الأبيض — مجتهد (@mujtahidd) June 10, 2017

يُذكر ان وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون”، سبق تصريح ترامب الأخير الذي طالب فيه قطر بوقف تمويل ما أسماه “الإرهاب”، باعتباره أن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير مقبول، داعيا لوقف التصعيد في الأزمة الخليجية.

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