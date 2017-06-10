تحدث الحساب الشهير “مجتهد”، عن تداعيات أزمة السعودية، والإمارات، والبحرين، مع قطر، على الخلافات الداخلية بين آل سعود.

وقال “مجتهد” إن ولي العهد، محمد بن نايف، غير راض عمّا جرى، إلا أنه “مشلول تماما ودوره في الأحداث صفر”.

وتابع: “والمباحث تستلم توجيهات بخصوص ما له علاقة بقطر من الديوان مباشرة”.

وبحسب “مجتهد” فإن “كثيرا من آل سعود منزعجون من القرارات الصبيانية وقلقون من تداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية”.

إلا أنه أوضح أن “ابن سلمان سايطهم سوط وكلهم صفر على الشمال”.

وأردف قائلا: “استنتج ابن سلمان من قرارات قطر أن ابن نايف أضعف من أن يقاوم قرار عزله، وأن العائلة أعجز من أن تعترض، ولهذا لا يستبعد أن يفعلها قريبا”.

يشار إلى أن تقارير سابقة ذكرت أن ولي العهد السعودي محمد بن نايف يرى قطر حليفا للسعودية أفضل من الإمارات، بخلاف محمد بن سلمان.

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