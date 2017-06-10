قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن حماس بالنسبة للولايات المتحدة حركة “إرهابية”، لكنها بالنسبة للدول العربية حركة مقاومة شرعية، كما أن دولة قطر لا تقدم الدعم لحماس، بل للشعب الفلسطيني، عبر التعاون مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف الوزير القطري خلال مقابلةٍ مع قناة “روسيا اليوم” نشرته السبت أن وجود بعض قادة حركة حماس بالدوحة لا يعني هناك دعم لها، وأن وجود الحركة هناك مجرد تمثيل سياسي.

وقال إن بلاده مكلفةً من شركائها الدوليين بالعمل على إتمام المصالحة الفلسطينية بكل شفافية وبمعرفة الجميع، رافضًا إلصاق “تهمة” الإرهاب بحركة حماس.

وتساءل الوزير القطري أنه طالما أن حماس حركة إرهابية، فلِماذا لم يتم إدراجها في قائمة مجلس التعاون الخليجي وأن حماس حركة مقاومة شرعية بالنسبة لكل عربي.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير قال قبل أيام “إن الكيل قد طفح من سياسات قطر، وإن على الدوحة وقف دعمها لجماعات كحماس”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا قطعت العلاقات مع قطر بحجة احتضانها وتمويلها تنظيمات إرهابية وعلاقاتها مع إيران، الأمر الذي تنفيه قطر بشدة وتعتبره مزاعم للتغطية على الهدف الرئيس وهو المس بسيادتها واستقلال قرارها.

من جهتها، ثمنت حركة حماس تصريحات الوزير آل ثاني، وقالت إنها تنم عن خلق عربي أصيل وتعكس القيم والمبادئ الحقيقية التي تتحلى بها دولة قطر تجاه شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

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