كحال استطلاعات الرأي التي سبق وأن أعدها “الإعلامي” المصري ومخبر أمن الدولة أحمد موسى، لقياس شعبية رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، والذي انتهى بفضيحة اضطر على إثرها بإزالته من حسابه بموقع “تويتر”، يبدو ان مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله لم يتعلم الدرس جيدا ويعي أن الشعوب العربية متماسكة وتحب بعضها بعضا على عكس ما تضمره نفوس الحكام من خيانة وتجبر على شعوبها.

حاول مستشار “ابن زايد” أن يثبت للجميع بأن الشعوب العربية مؤيدة للقرار المخزي الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر، مدرجا عبر حسابه على “تويتر” استطلاعا للرأي لقياس مدى التأييد للقرار والذي انتهى على عكس ما تأمل منه، برد صاعق من قبل ناشطي تويتر، الذين وجهوا له ولمن يتحدث باسمهم صفعة قوية اضطر على إثرها لإزالة الاستطلاع بعد أن خاب مسعاه ورجاؤه وفكره المريض.

الاستطلاع المحذوف عرض على المتابعين ثلاثة خيارات لأخذ الرأي في قطع العلاقات مع قطر بعد مرور أسبوع على القرار، (أؤيد بقوة، أرفضه بشدة، محايد في موقفي)، فكانت النتيجة المخيبة له بعد أن جاءت النتيجة بالرفض الشديد لقرار المقاطعة بنسبة بلغت 65%، والتي على إثرها اضطر إلى لبس عباءة أحمد موسى وإزالته من حسابه.

ولم يفت على نشطاء تويتر ولخبرتهم السابقة مع مثل هذه الحالات من أخذ “سكرين شوت” للاستفتاء المحذوف للتأكيد على تضامن الشعوب مع بعضها البعض بغض النظر عن أهداف السياسة القذرة التي اتبعتها رباعية الدولة المقاطعة مع قطر.

وعلق الإعلامي الفلسطيني “علي صيام” على الموضوع قائلا: ” أكاديمي إماراتي نشر استفتاء ليعرف رأي متابعيه بمقاطعة قطر لكن النتيجة أتت عكس ما توقع فمسح التصويت ع الفور خوف اعتقاله بتهمة التعاطف مع قطر”

أكاديمي إماراتي نشر استفتاء ليعرف رأي متابعيه بمقاطعة قطر

لكن النتيجة أتت عكس ما توقع

فمسح التصويت ع الفور خوف اعتقاله بتهمة التعاطف مع قطر😂 pic.twitter.com/pOdQ3XhJ4P — علي صيام (@AliSiamPress) June 10, 2017

وقالت الناشطة القطرية “أم عبد الله”:” ومع كل لجناكم الالكترونيه وشبيحتكم ونبيحكتم واذنابكم في المملكه جاءت النتيجه صفعه ع وجهك يا بروف”.

@Abdulkhaleq_UAE

ومع كل لجناكم الالكترونيه وشبيحتكم ونبيحكتم

واذنابكم في المملكه جاءت النتيجه صفعه ع وجهك يا بروف #قطع_العلاقات_مع_قطر pic.twitter.com/Dypd3yklT4 — آم عبـــدالله قطر (@qatria_w) June 10, 2017

وقال “أمين:” لأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله يضطر لحذف استفتاء وضعه مع تغريدة على منصة تويتر”.

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله يضطر لحذف استفتاء وضعه مع تغريدة على منصة تويتر 😂#قطع_العلاقات_مَع_قطر #قطر_ليست_وحدها pic.twitter.com/AVTDDg3xV2 — Amine (@Amine_4k) June 10, 2017

وعلق الصحفي “إبراهيم عرب” بالقول: ” عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية الإماراتي يحذف استفتاء عن مقاطعة قطر بعد أن تصدر “أرفض بقوة” النتائج”.

عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية الإماراتي يحذف استفتاء عن مقاطعة قطر بعد أن تصدر "أرفض بقوة" النتائجhttps://t.co/MyHFXh8LWK pic.twitter.com/JUSiwdCkI0 — إبراهيم عرب IBRAHIM (@IbrahimArab) June 10, 2017

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