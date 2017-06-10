قالت صحيفة البناء اللبنانية إن سفراء خليجيين يضغطون على لبنان لدفعه للمشاركة في حملة المقاطعة الخليجية لقطر، بقيادة سفراء الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية ومصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفير الإمارات حمد الشامسي، وسفير مصر نزيه النجاري، والقائم بالأعمال السعودي سلطان السباعي، زاروا بشكل مفاجئ وزارة الخارجية اللبنانية، وأطلعوا الوزير جبران باسيل على خلفية قرار المقاطعة، ووضعوه في مسار التطورات في المنطقة.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه السفراء الخليجيون ممارسة الضغوط على لبنان، فإن مصادر تحدثت إليها قالت إن “دول الخليج لا يمكنها إلزام لبنان بقرار المقاطعة، ويجب عليها احترام خصوصية لبنان وعدم انحيازه لدولة ضد أخرى”.

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