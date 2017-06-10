قالت صحيفة البناء اللبنانية إن سفراء خليجيين يضغطون على لدفعه للمشاركة في حملة ، بقيادة سفراء العربية المتحدة والمملكة ومصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفير الإمارات حمد الشامسي، وسفير نزيه النجاري، والقائم بالأعمال السعودي سلطان السباعي، زاروا بشكل مفاجئ وزارة الخارجية اللبنانية، وأطلعوا الوزير على خلفية قرار المقاطعة، ووضعوه في مسار التطورات في المنطقة.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يحاول فيه السفراء الخليجيون ممارسة الضغوط على لبنان، فإن مصادر تحدثت إليها قالت إن “دول الخليج لا يمكنها إلزام لبنان بقرار المقاطعة، ويجب عليها احترام خصوصية لبنان وعدم انحيازه لدولة ضد أخرى”.

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