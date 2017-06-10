هاجم الملياردير الاماراتي , الذي يرأس واحدة من كبرى الشركات العائلية في ، على دعمها لـ”” التي قاطعتها بلاده وحاصرتها مع والبحرين.

 

وقال الحبتور في تسجيل مصور رصدته “” على موقع التواصل الاجتماعي “”.. لا اعرف شو مصلحة تركيا في التدخل بين اعضاء مجلس التعاون الخليجي “.

 

وأضاف ” وقوف تركيا مع قطر ضد ما اسماه مجلس التعاون الخليجي سيفسر عنه نتائج وخيمة جداً على الشعب التركي الذي يعمل معنا في مجلس التعاون الخليجي” حسب قوله.

ودعا الحبتور المقرب من أبناء زايد والمعروف عنه مواقفه المعادية لقطر إلى مقاطعة تركيا.. ووقف توظيف مواطنيها في الشركات الخليجية وخاصة الاماراتية منها.

 

كما دعا الحبتور إلى مقاطعة السياحة التركية وعدم سفر مواطني إلى تركيا للسياحة.

 

 

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