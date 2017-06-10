هاجم الملياردير الاماراتي خلف الحبتور, الذي يرأس واحدة من كبرى الشركات العائلية في الإمارات، تركيا على دعمها لـ”قطر” التي قاطعتها بلاده وحاصرتها مع السعودية والبحرين.

وقال الحبتور في تسجيل مصور رصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. لا اعرف شو مصلحة تركيا في التدخل بين اعضاء مجلس التعاون الخليجي “.

وأضاف ” وقوف تركيا مع قطر ضد ما اسماه مجلس التعاون الخليجي سيفسر عنه نتائج وخيمة جداً على الشعب التركي الذي يعمل معنا في مجلس التعاون الخليجي” حسب قوله.

التدخل التركي ودعم قطر ضد السعودية والإمارات والبحرين وحلفاءهم سيكون له تداعيات كبيرة تضر الشعب التركي والتعاون الإقتصادي بيننا.#خلف_الحبتور pic.twitter.com/qz2aJFUnXv — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) June 9, 2017

ودعا الحبتور المقرب من أبناء زايد والمعروف عنه مواقفه المعادية لقطر إلى مقاطعة تركيا.. ووقف توظيف مواطنيها في الشركات الخليجية وخاصة الاماراتية منها.

كما دعا الحبتور إلى مقاطعة السياحة التركية وعدم سفر مواطني الخليج إلى تركيا للسياحة.

Also published on Medium.