أعلنت شركة مارس لصناعة الشيكولاتة، سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل غلاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق “لاحتمال احتوائها على جرثومة السالمونيلا”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، السبت أن الشركة حذّرت من أن المنتجات المطروحة للبيع في بريطانيا وأيرلندا “يجب عدم تناولها”.

وأوضحت أن قرار السحب جاء بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السالمونيلا في مكونات الشيكولاتة.

وقالت الشركة: “نعكف على العمل عن قرب مع هيئات سلامة الغذاء المعنية ومع عملائنا للتأكد من أن المنتجات المصابة لم تعد متاحة للبيع”.

وتعتقد مارس أن الآلاف من منتجات الشيكولاتة المحتمل إصابتها بالسالمونيلا بيعت بالفعل إلى الزبائن.

وطلبت الشركة من بائعي التجزئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا سحب المنتجات المصابة من الأرفف فوراً.

وصُنّعت منتجات الشيكولاتة المصابة بالسالمونيلا في مصنع الشركة بمدينة سلاو بمقاطعة باركشير غربي لندن.

وطالبت الشركة الزبائن الذين اشتروا الحلوى المصابة بالاتصال بمركز عملاء مارس لـ”إعادتها وتلقي ما دفعوه”.

Also published on Medium.