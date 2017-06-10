حذّر الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريّان، من التعاطي مع ما ينشره الضابط السابق والكاتب في صحيفة” الشرق الأوسط” عبد الرحمن الراشد، فيما يتعلّق بالازمة الراهنة في الخليج والحصار المفروض على دولة قطر.

وقال جمال ريان على حسابه في “تويتر”: “حذار من الضابط السابق لدائرة المخابرات المسؤول عن شراء وسائل الاعلام على الساحة الأوروبية فمن مصلحته مواصلة صب الزيت على النار الخليج”.

حذار من الضابط السابق لدائرة المخابرات المسؤول عن شراء وسائل الاعلام على الساحة الأوروبية فمن مصلحته مواصلة صب الزيت على النار #الخليج https://t.co/rDhihOceCx — جمال ريان (@jamalrayyan) June 10, 2017

وتابع: “حذار من عبد الرحمن الراشد من زرع الفتنة والحقد والكراهية بين أبناء الخليج صاحب نظرية تسميم الخليج والاعلام الخليجي بان تكذب اكثر الخليج”.

حذار من عبد الرحمن الراشد من زرع الفتنة والحقد والكراهية بين أبناء الخليج صاحب نظرية تسميم الخليج والاعلام الخليجي بان تكذب اكثر #الخليج pic.twitter.com/VIm1eNLu64 — جمال ريان (@jamalrayyan) June 10, 2017

وقال: “هناك إعلاميون وكتاب خليجيون سكارى يصبون الفتنة وفائضهم من الويسكي على النار لإحراق دول الخليج”.

تحذير هام :هناك إعلاميون وكتاب خليجيون سكارى يصبون الفتنة وفائضهم من الويسكي على النار لإحراق دول الخليج #الخليج pic.twitter.com/GuBbm7MDFN — جمال ريان (@jamalrayyan) June 10, 2017

وكان الرّاشد كتب على حسابه في “تويتر”: “حسابات قطر تمني نفسها بانفراج الازمه الخليجيه. بصراحة ليست صحيحة، فالأزمة طويلة وخطيرة”.وفقَ مزاعمه

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