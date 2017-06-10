حذّر الإعلامي بقناة ، جمال ريّان، من التعاطي مع ما ينشره الضابط السابق والكاتب في صحيفة” الشرق الأوسط” ، فيما يتعلّق بالازمة الراهنة في والحصار المفروض على دولة .

 

وقال على حسابه في “تويتر”: “حذار من الضابط السابق لدائرة المخابرات المسؤول عن شراء وسائل الاعلام على الساحة الأوروبية فمن مصلحته مواصلة صب الزيت على النار الخليج”.

وتابع: “حذار من عبد الرحمن الراشد من زرع الفتنة والحقد والكراهية بين أبناء الخليج صاحب نظرية تسميم الخليج والاعلام الخليجي بان تكذب اكثر الخليج”.

وقال: “هناك إعلاميون وكتاب خليجيون سكارى يصبون الفتنة وفائضهم من الويسكي على النار لإحراق ”.

 

وكان الرّاشد على حسابه في “تويتر”: “حسابات قطر تمني نفسها بانفراج الازمه الخليجيه. بصراحة ليست صحيحة، فالأزمة طويلة وخطيرة”.وفقَ مزاعمه

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