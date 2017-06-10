قال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودية هاني الغفيلي، إن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه 112 مؤلفاً للداعية الدكتور «يوسف القرضاوي»، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بعد إدراجه في قائمة (الإرهاب) التي أعلنتها المملكة ومصر والإمارات والبحرين.

وأكد «الغفيلي» بحسب صحيفة “عكاظ” التي كرست جل وقتها لمهاجمة قطر وجماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس, أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من غدٍ الأحد في اتخاذ الإجراءات الحازمة مع مؤلفات القرضاوي، في ما يخص وزارة الثقافة والإعلام. !

من جهته، أوضح عميد المكتبات في جامعة «الباحة» الدكتور «عبد الرحمن الشرفي» أن الجامعات جهات تنفيذية وليست تشريعية تنتظر أية توجيهات أو تعاميم تصدر من الوزارة حول هذا الموضوع للالتزام بها.

وقلل العلامة الدكتور «يوسف القرضاوي»، أمس الجمعة، من أهمية إدراج السعودية والبحرين والإمارات ومصر له على قائمة (الإرهاب).

وقال «القرضاوي» في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، اليوم الجمعة،: «الباطل كالرغوة المنتفخة؛ يعلو قليلاً ثم يتلاشى ولا يبقى إلا الماء الخالص.. (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)».

جاءت تغريدة «القرضاوي»، بعد وقت قصير من إعلان الدول الأربع تصنيفه مع 58 فرداً و12 كياناً قالت إنها «مرتبطة بقطر في قوائم الإرهاب المحظورة لديها».

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