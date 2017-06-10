قال الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الكبيسي, إن دولة عربية “شقيقة” بدأت مناورات مع إسرائيل تمهيدا لمهاجمة قطاع .

 

وأضاف الكاتب الكبيسي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..”  لا يريدون مكان للسنة “.

وكانت قد شاركت إسرائيل في مناورات جوية مشتركة مع الامريكية في قبرص, هي الثانية من نوعها, الامر الذي اثار جدلاً واسعاً في الشارع العربي لهذا التطبيع العسكري الاماراتي مع الكيان الاسرائيلي الغاصب.

 

وتحاول جاهدة ومعها إلى شيطنة حركة , والصاق تهم بعد ان قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع وحاصروها لدعمها وحركة حماس.

 

وأضاف الكبيسي قائلاً ” قطر فتحت وبشكل علني مكتب تجاري لإسرائيل في 1996 وتم إغلاقه في 2000 .. كل الدول العربية لديها علاقات قوية ولا تزال قائمة وبصمت مطلق “.

وتابع ” اتصل بي أحد مواطني الدولة “الشقيقة” وقال لي: والله العظيم أننا نحبكم يا القطريين والرجاء عدم الاهتمام بتغريدات من يدعي أنه منا..كلهم مندسين “.

 

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