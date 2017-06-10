قال الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الكبيسي, إن دولة عربية “شقيقة” بدأت مناورات مع إسرائيل تمهيدا لمهاجمة قطاع غزة.

وأضاف الكاتب الكبيسي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..” لا يريدون مكان للسنة “.

بدأت إحدى الدول الشقيقة في المناورات مع إسرائيل تمهيداً لشن هجوماً جماعياً على أهلنا في غزة لإبادتهم .. لا يريدون أهل سنة في المنطقة — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) June 10, 2017

وكانت الإمارات قد شاركت إسرائيل في مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية في قبرص, هي الثانية من نوعها, الامر الذي اثار جدلاً واسعاً في الشارع العربي لهذا التطبيع العسكري الاماراتي مع الكيان الاسرائيلي الغاصب.

وتحاول الامارات جاهدة ومعها السعودية إلى شيطنة حركة حماس, والصاق تهم الارهاب بعد ان قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع قطر وحاصروها لدعمها الاخوان المسلمين وحركة حماس.

وأضاف الكبيسي قائلاً ” قطر فتحت وبشكل علني مكتب تجاري لإسرائيل في 1996 وتم إغلاقه في 2000 .. كل الدول العربية لديها علاقات قوية ولا تزال قائمة وبصمت مطلق “.

قطر فتحت وبشكل علني مكتب تجاري لإسرائيل في 1996 وتم إغلاقه في 2000 .. كل الدول العربية لديها علاقات قوية ولا تزال قائمة وبصمت مطلق — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) June 10, 2017

وتابع ” اتصل بي أحد مواطني الدولة “الشقيقة” وقال لي: والله العظيم أننا نحبكم يا القطريين والرجاء عدم الاهتمام بتغريدات من يدعي أنه منا..كلهم مندسين “.

اتصل بي أحد مواطني الدولة "الشقيقة" وقال لي: والله العظيم أننا نحبكم يا القطريين والرجاء عدم الاهتمام بتغريدات من يدعي أنه منا..كلهم مندسين — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) June 10, 2017

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