وجهت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، تحذيرًا لرعاياها من احتمال وقوع هجوم في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وطالبت السفارة رعاياها في بيان رسمي بـ”ضرورة توخي الحذر عند التواجد في أي مكان”، مؤكدة “احتمالية وجود هجمات إرهابية يقوم بها تنظيم داعش أو القاعدة خلال الفترة المقبلة”.

وأضافت أن “الهجمات واردة في المملكة، لا سيما مع استهداف الإرهابيين لقوات الأمن السعودية، وكذلك الأماكن العامة، وبعض المساجد”.

ووجه تنظيم داعش بالفعل تهديدًا مصورًا للسعودية، أكد فيه أنه “بصدد القيام بهجمات داخل أراضي المملكة”.

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