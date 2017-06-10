شن الاكاديمي اليمني، ورئيس منظمة عدالة لحقوق الإنسان والاستشارات القانونية، الدكتور عبد الخالق الرادعي، هجوما عنيفا على رباعية الدول المقاطعة لقطر، مستنكرا مطالبتهم بطرد حركة حماس من قطر، متهما إياها بمساندة أعداء الحرية ومنتهكي حقوق الإنسان.

وقال “الرادعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متهما السعودية بمساندة الظلمة:” #السعودية هي قلب الاسلام النابض بالسلام فكيف تساند الظالم في ظلمه #السيسي نموذج وكيف تطالب بطرد حركة مقاومة للمحتل للقدس #الملك_سلمان”.

#السعودية هي قلب الاسلام النابض بالسلام فكيف تساند الظالم في ظلمه #السيسي نموذج وكيف تطالب بطرد حركة مقاومة للمحتل للقدس #الملك_سلمان . — د.عبد الخالق الرداعي (@alpraaaa) June 10, 2017

وأضاف متهما الدول المقاطعة بمساندة أعداء الحرية قائلا ” بصفتي رئيس منظمة حقوقية تدافع عن الحقوق والحريات فإن اخوننا في الخليج يساندون أعداء الحرية ومنتهكي حقوق الإنسان #السيسي #نتنياهو”.

بصفتي رئيس منظمة حقوقية تدافع عن الحقوق والحريات فإن اخوننا في الخليج يساندون أعداء الحرية ومنتهكي حقوق الإنسان #السيسي #نتنياهو — د.عبد الخالق الرداعي (@alpraaaa) June 10, 2017

وكانت الدول الأربعة المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد أصدر قائمة تضم 59 شخصية إسلامية عربية و 12 كيانا تضم جمعيات ومنظمات إغاثية باعتبارها إرهابية، وكان على رأسها الدكتور يوسف القرضاوي ومنظمة قطر الخيرية، الامر الذي لاقى استنكارا كبيرا.

Also published on Medium.