طالبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، من ملاك ومشغلي المرافق السياحية في الممكلة حذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف وجميع مرافق الإيواء السياحي.

وجاء في تعميم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إن من يخالف القرار سيُعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي وإلغاء الترخيص.

وكان قرار صدر من السلطات السعودية يسجن السعودي المتعاطف مع قطر خمس سنوات ويغرمه ٣ ملايين ريال، في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وفي الإمارات، أعلن النائب العام الإماراتي أن إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على موقف الإمارات في هذا الموضوع يعدّ “جريمة معاقبًا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم”.

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