طالبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ، من ملاك ومشغلي المرافق السياحية في الممكلة حذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف وجميع مرافق الإيواء السياحي.

 

وجاء في تعميم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إن من يخالف القرار سيُعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي وإلغاء الترخيص.

وكان قرار صدر من السلطات السعودية يسجن السعودي المتعاطف مع خمس سنوات ويغرمه ٣ ملايين ريال، في أعقاب قطع الدبلوماسية مع .

 

وفي ، أعلن النائب العام الإماراتي أن إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على موقف في هذا الموضوع يعدّ “جريمة معاقبًا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم”.

 

 

 

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