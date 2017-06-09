ان الأحكام المسبقة هي واحدة من أسوأ الأمور التي يمكن ان يخضع له المقبلين على الزواج، لأن هذا الأمر قد يعود بالكثير من السلبيات على العلاقة المستقبلية ما بينهما، هذا من دون أن ننسى أنه من الصعب جداً العمل على التعميم على كل الجنس الآخر لمجرد أن بعض من ينتمون لهذا الجنس يرتكبون بعض التصرفات الخاطئة.

الاّ هناك الكثير من أكاذيب يصدّقها الرجال عن النساء، خصوصاً وان هذا الأمر يجعل الرجل بشكل لا إرادي يراقب تصرفات المرأة عندما يقابلها ويحاول أن يطابق الإشاعات مع ما يراه حقيقة أمامه.

اكاذيب يصدّقها الرجال عن النساء:

– القناعة صفة غير متوفرة نهائيا في المرأة: إنها من أولى الأكاذيب التي يعتبر الرجال أنها موجودة عند كل النساء، وبالتالي يسعى دوماً الى ارضائها ويخشى من المطالب الكثيرة التي قد تعمد اليها.

– النساء بحاجة للكثير من المال: ان صفة التبذير هي من الصفات التي تترافق دوماً مع النساء، ومن هنا يخشى العديد من الرجال امكانية الارتباط بالمرأة بشكل يفوق في معظم الأحيان إمكانياته.

– النساء يردن السيطرة على الرجال: ان الشخصية القوية التي تتمتع بها العديد من النساء قد يجعلها محط انظار العديد من الاشخاص الذين سيعتبرون أنها تسعى الى السيطرة على الرجل.

– الغيرة صفة أساسية في المرأة: يخشى العديد من الرجال من الغيرة المفرطة لدى النساء، وحب التملك موجود عن كل النساء.

– النساء عاطفيات بشكل كبير: من أهمّ الأكاذيب التي تحاك حول النساء أنهن عاطفيات إلى درجة تصل أحياناً إلى درجة الإسفاف.

– النساء اللواتي يتمتعن بقوة الشخصية لسن بحاجة لمن يرعاهن: هذه النقطة ترتبط بالشخصية القوية التي تتمتع بها العديد من النساء، الاّ ان هذا الأمر لا يمكن أن يكون سبباً للتمرد على الزوج بل يمكن أن يكون دعماً له في الكثير من المواقف.

– النساء يسعين إلى تجريد الرجال من حريتهم: هي واحدة من أهمّ الأكاذيب التي تحاك حول النساء ومن الأمور التي تجعل الرجل يخشى الارتباط.

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