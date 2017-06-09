حاول مدير مكتب قناة “ السابق في ، الكاتب الصحفي ، استغلال تصريحات قديمة للرئيس العراقي الراحل ، ضد ، في إسقاط مباشر لقرار إرسال قوات إلى ، أو ما أطلقوا عليه استعانة بتركيا بحسب زعمهم.

 

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد قال الرئيس العراقي “صدام حسين” في هجوم على تركيا: “إن الذي لا يحترم لا يحترم ولا يؤمن به”، مضيفا في رده على أحد العسكريين الذي أبدى أن تركيا ستنزعج من هذا الكلام قائلا: ” خل تنزعج يلعن أبو تركيا بقد أبو ”.

 

ردود الفعل على الفيديو جاءت “بعكس ما تشتهي السفن”، بعد أن كان يهدف مهاجمة قطر ويحرض السعوديين على مهاجمتها، شن سعوديون هجوما كبيرا عليه، مستنكرين استشهاده بصدام الذي يعتبره الكثير من السعوديين بـ”الغازي”

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