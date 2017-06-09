حاول مدير مكتب قناة “العربية السابق في السعودية، الكاتب الصحفي خالد المطرفي، استغلال تصريحات قديمة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ضد تركيا، في إسقاط مباشر لقرار تركيا إرسال قوات إلى قطر، أو ما أطلقوا عليه استعانة قطر بتركيا بحسب زعمهم.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد قال الرئيس العراقي “صدام حسين” في هجوم على تركيا: “إن الذي لا يحترم العرب لا يحترم الله ولا يؤمن به”، مضيفا في رده على أحد العسكريين الذي أبدى أن تركيا ستنزعج من هذا الكلام قائلا: ” خل تنزعج يلعن أبو تركيا بقد أبو إيران”.

ردود الفعل على الفيديو جاءت “بعكس ما تشتهي السفن”، بعد أن كان يهدف مهاجمة قطر ويحرض السعوديين على مهاجمتها، شن سعوديون هجوما كبيرا عليه، مستنكرين استشهاده بصدام الذي يعتبره الكثير من السعوديين بـ”الغازي”

كيف تمدح سفاحا ديكتاتورا مجرما دمر الكويت ودمر العراق إلى الآن، وأطلق صواريخه على الرياض واحتل الخفجي وكان ينوي غزو السعودية ؟ — Fahad Al Tamimi (@fstamimi22) June 8, 2017

خذ هالفيديو يا مريض دليل على موقف الكلب النابح اللي حاط فيديو له pic.twitter.com/KJsetrHgN8 — اﻟﺴَﻤَﻮأل (@Smwa2l) June 8, 2017

للاسف سقطه تحسب عليك تترحم على من. احتل الكويت والخفجي وقصف الرياض.. — سطام السهلي (@sattamalsahli) June 8, 2017

يامن اشغلتونا بتوزيع الوطنية هذا صاروخ

سكود اللي ضربه صدام بالرياض عام 1991م

ما ندري نعلم الإعلاميين ولا الدرباوية . pic.twitter.com/MgBX1XPqOG — همّام .! (@kkllww1111) June 8, 2017

احترم شهداء وطنك وذويهم .. ياوطني ! pic.twitter.com/K4RwzHZxxb — 🇰🇼 BandarisTa (@BaNdaRR_Q8) June 8, 2017

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