محمد بن نايف و محمد بن سلمان

كشف المغرد السعودي “الشهير” مجتهد, عن أن ولي عهد السعودية محمد بن نايف, غير راض عما يجري تجاه قطر من قرارات يتخذها نائبه محمد بن سلمان, مشيراً إلى أن “ابن نايف” مشلول تماما ودوره في الأحداث صفر.

وأضاف مجتهد في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على تويتر”, المباحث السعودية تستلم توجيهات بخصوص ما له علاقة بقطر من الديوان مباشرة.

معلومة

ابن نايف غير راض عما يجري لكنه مشلول تماما ودوره في الأحداث صفر

والمباحث تستلم توجيهات بخصوص ما له علاقة بقطر من الديوان مباشرة — مجتهد (@mujtahidd) June 9, 2017

ولفت مجتهد إلى أن كثير من “آل سعود” منزعجون من القرارات الصبيانية وقلقون من تداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية لكن ابن سلمان سايطهم سوط وكلهم صفر على الشمال”

كثير من آل سعود منزعجون من القرارات الصبيانية وقلقون من تداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية

لكن ابن سلمان سايطهم سوط وكلهم صفرعلى الشمال — مجتهد (@mujtahidd) June 9, 2017

وأوضح المغرد السعودي الشهير أن ابن سلمان “استنتج” من قرارات قطر أن ابن نايف أضعف من أن يقاوم قرار عزله، وأن العائلة أعجز من أن تعترض، ولهذا لا يستبعد أن يفعلها قريبا.!!

استنتج ابن سلمان من قرارات قطر أن ابن نايف أضعف من أن يقاوم قرارعزله، وأن العائلة أعجز من أن تعترض، ولهذا لا يستبعد أن يفعلها قريبا — مجتهد (@mujtahidd) June 9, 2017

وواصل مجتهد حديثه قائلاً ” مستشفيات تمنع من علاج القطرين.. أبناء يمنعون من السفر لجنازة والدهم.. ولد سلمان أظهر آل سعود على حقيقتهم.. لاعروبة، لا رجولة، لا إنسانية، لا شهامة “.

مستشفيات تمنع من علاج القطرين

أبناء يمنعون من السفر لجنازة والدهم

ولد سلمان أظهرآل سعود على حقيقتهم:

لاعروبة، لا رجولة، لا إنسانية، لا شهامة — مجتهد (@mujtahidd) June 9, 2017

Also published on Medium.