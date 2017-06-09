كشف المغرد السعودي “الشهير” , عن أن ولي عهد , غير راض عما يجري تجاه من قرارات يتخذها نائبه , مشيراً إلى أن “ابن نايف”  مشلول تماما ودوره في الأحداث صفر.

 

وأضاف مجتهد في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على تويتر”,  المباحث السعودية تستلم توجيهات بخصوص ما له علاقة بقطر من الديوان مباشرة.

ولفت مجتهد إلى أن كثير من “آل سعود” منزعجون من القرارات الصبيانية وقلقون من تداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية لكن ابن سلمان سايطهم سوط وكلهم صفر على الشمال”

وأوضح المغرد السعودي الشهير أن ابن سلمان “استنتج” من قرارات قطر أن ابن نايف أضعف من أن يقاوم قرار عزله، وأن العائلة أعجز من أن تعترض، ولهذا لا يستبعد أن يفعلها قريبا.!!

وواصل مجتهد حديثه قائلاً ” مستشفيات تمنع من علاج القطرين..  أبناء يمنعون من السفر لجنازة والدهم.. ولد سلمان أظهر آل سعود على حقيقتهم.. لاعروبة، لا رجولة، لا إنسانية، لا شهامة “.

 

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