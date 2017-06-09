بعد دعوته لقطر ودولا أخرى لم يسمها لفعل المزيد من أجل وقف تمويل ما سماه الإرهاب ومكافحته، وجّه الإعلامي بقناة الجزيرة فيصل القاسم، تساؤلاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول هذا الأمر.

وقال “القاسم” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “سؤال للرئيس ترمب: بما أن قطر تدعم الإرهاب، فلماذا لديك فيها أكبر قاعدة عسكرية ولماذا تبيعها 72 طائرة مقاتلة، ولماذا تعتبرها حليفا استراتيجيا”.

سؤال للرئيس ترمب:

بما أن قطر تدعم الإرهاب، فلماذا لديك فيها أكبر قاعدة عسكرية ولماذا تبيعها 72 طائرة مقاتلة، ولماذا تعتبرها حليفا استراتيجيا — فيصل القاسم (@kasimf) ٩ يونيو، ٢٠١٧

وكان الرئيس الأميركي، دعا قطر ودولا أخرى لم يسمها لفعل المزيد من أجل وقف تمويل ما سماه الإرهاب ومكافحته.

وطالب ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الجمعة، مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، دولا أخرى في المنطقة لم يسمها بوقف دعم الإرهاب ونشر ثقافة القتل والكراهية وعدم التسامح.

وجاء تصريح ترامب بعد فترة وجيزة من بيان صحفي لوزير خارجيته ريكس تيلرسون يعتبر فيه أن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير مقبول، داعيا لوقف التصعيد في الأزمة الخليجية.

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