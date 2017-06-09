بعد دعوته لقطر ودولا أخرى لم يسمها لفعل المزيد من أجل وقف تمويل ما سماه ومكافحته، وجّه الإعلامي بقناة ، تساؤلاً للرئيس الأمريكي دونالد ، حول هذا الأمر.

 

وقال “القاسم” في تغريدةٍ له على “”: “سؤال للرئيس ترمب: بما أن تدعم الإرهاب، فلماذا لديك فيها أكبر قاعدة عسكرية ولماذا تبيعها 72 طائرة مقاتلة، ولماذا تعتبرها حليفا استراتيجيا”.

وكان الرئيس الأميركي، دعا قطر ودولا أخرى لم يسمها لفعل المزيد من أجل وقف تمويل ما سماه الإرهاب ومكافحته.

 

وطالب ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الجمعة، مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، دولا أخرى في المنطقة لم يسمها بوقف دعم الإرهاب ونشر ثقافة القتل والكراهية وعدم التسامح.

 

وجاء تصريح ترامب بعد فترة وجيزة من بيان صحفي لوزير خارجيته يعتبر فيه أن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير مقبول، داعيا لوقف التصعيد في الأزمة الخليجية.

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