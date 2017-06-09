بعد إقرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى قطر تحقيقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين، كشفت صحيفة تركية إن باكستان قررت إرسال آلاف الجنود إلى قطر بعد القرار المماثل الذي اتخذته أنقرة.

وأوضحت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية، أن باكستان تتوقع إرسال أكثر من 20 ألف جندي، للتمركز في قطر مشيرة إلى أن هذا القرار مبني على أساس الاتفاقية العسكرية بين أنقرة وإسلام آباد.

وكان البرلمان التركي مرر بشكل سريع قرارا يسمح بإرسال تشكيلات عسكرية إلى قطر، بناء على الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2014 للتمركز في القاعدة التركية هناك.

ويوجد حاليا في قطر 200 عسكري في القاعدة التركية يعملون كمستشارين، وسط توقعات بأن ترسل أنقرة من 3 – 5 آلاف جندي.

وتشهد العلاقة الباكستانية السعودية توترا منذ عام 2015 بعد انطلاق الهجوم على اليمن، بعد رفض الباكستانية الانضمام للتحالف الذي تقوده السعودية.

وبدد الرفض الباكستاني فيه حينه آمال السعودية في الحصول على دعم عسكري كبير من خارج المنطقة لخوض الحرب ضد الحوثيين.

وكانت السعودية طلبت من باكستان إمدادها بسفن وطائرات وقوات في حملتها، لكن البرلمان أقر قانونا يرفض المشاركة ودعا الأطراف في اليمن لحل خلافاتهم سلميا، مشددا على التزام إسلام أباد بالحيادية لتتمكن من تأدية دور دبلوماسي وقائي لإنهاء الأزمة.

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