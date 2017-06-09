سخر المغرد السعودي الشهير “مجتهد” من قرار وزارة الثقافة والاعلام في المملكة العربية السعودية, حجب موقع الخطوط الجوية القطرية.

ويأتي هذا ضمن حملة تقوم بها عدة دول عربية بقيادة المملكة لعزل قطر، بسبب دعمها للإرهاب، وعقب عملية قطع العلاقات معها.

وفي حال أراد أي شخص الدخول إلى موقع الخطوط الجوية القطرية، لن يستطيع حيث ستظهر له رسالة مكتوب فيها “عفوًا الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام”.

وقال مجتهد في اطار السخرية من اجراءات السعودية ضد قطر في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر”.. ” خذ هذه المعلومة حتى تدرك أن القرارات يصدرها طفل.. أمر بحجب موقع الخطوط القطرية “.

خذ هذه المعلومة حتى تدرك أن القرارات يصدرها طفل

😀😀😀أمر بحجب موقع الخطوط القطرية 😀😀😀 — مجتهد (@mujtahidd) June 9, 2017

وتداول ناشطون سعوديون ما قالوا عنها فتوى أصدرها جمعان الضب، أن صيام القطريين لهذا العام باطل وغير ذي جدوى، كونهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر، مؤكّداً أن صيامهم سيبقى باطلاً إلى أن يعتذروا ويطلبوا العفو، وتقبل السعودية ذلك الاعتذار.

وبالبحث عن اسم الشيخ او صاحب الفتوى لم تجد له اسم على محرك البحث “جوجل” أو فتاوى سابقه سوى روابط للخبر المتداول عن القطريين الامر الذي اثار جدلاً واسعاً بين النشطاء لتداول مثل تلك الاخبار غير الصادقة, مهاجمين وسائل الاعلام التي جارت الخبر وتعاملت معه بمصداقية.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي حالة سجال واسعة بعد الهجوم الاماراتي السعودي على قطر وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية المثير للجدل الذي اتخذته العديد من دول المنطقة بحق قطر, بتهمة دعم الجماعات الارهابية !

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